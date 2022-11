Die Spannung steigt: Welche Vereinsprojekte dürfen über eine großzügige Finanzspritze jubeln? Am Montagabend wird das Geheimnis in der Neuen Tonhalle in Villingen gelüftet. Die Gewinner in den Kategorien Voting und Jurypreis dürfen sich auf Geldpreise in Höhe von 500 bis 10.000 Euro freuen. Da dürfte der eine oder andere Jubelschrei in der Tonhalle zu hören sein.

Wer macht Luftsprünge? Wir verraten es

Wir sind an diesem Abend natürlich live dabei und halten unsere Leser mit einem Newsticker unter www.suedkurier.de auf dem Laufenden. Wer wird der große Abräumer des Abends? Wer macht vor Freude Luftsprünge? Wir werden berichten.

Nicht weniger als 185 große und kleine Vereine aus der Region hatten für den Wettbewerb ihre Projekte eingereicht. Ob sportlich, sozial, musikalisch oder ökologisch – die Bandbreite war groß. Bei der Jurysitzung in Stuttgart staunte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht schlecht angesichts der Vielfalt der Bewerbungen. „Das gefällt mir sehr und spricht auch für den Wettbewerb, den ich gerne wieder unterstütze“, sagte Kretschmann.