von Stefan Heimpel

In Zeiten von Globalisierung ist die Pflege von Tradition und Kultur der heimischen Region von großer Bedeutung, weshalb 2015 in Triberg der Trachtenverein wieder neu gegründet wurde. Die Rückbesinnung auf die Tradition gewinnt nach Feststellung des Vereins im Schwarzwald immer mehr an Bedeutung.

Fast 1000 Trachtenträger

Gerade die Jugendlichen tragen die Tracht bei verschiedenen Gelegenheiten mit viel Stolz. Ganz wichtig für den Verein ist die Nachwuchsarbeit in der Kinder-Trachtengruppe. Dabei kommt der Trachtentanz offensichtlich gerade beim Nachwuchs sehr gut an. Die Nachfrage nach Kindertrachten ist sehr groß.

Trachtenverein Der Trachtenverein Triberg wurde 2015 neu gegründet, nachdem sich die Trachtengruppe etwa zehn Jahre vorher mangels Nachwuchs aufgelöst hatte. Insgesamt hat der Verein etwa 30 aktive Mitglieder. Er hat eine aktive Kinder- und Jugendtanzgruppe unter Leitung von Angelika Wiedel mit Nachwuchs im Alter von fünf bis 17 Jahren. Der Trachtenverein richtet zusammen mit der Stadt Triberg das jährliche Schinkenfest aus. Die Tanzgruppe ist im Jahr zu mehr als 15 Auftritten unterwegs.

Ein Grund dafür ist wohl der schöne Schwarzwälder Trachtenumzug, der vom Verein im Rahmen des Triberger Schinkenfestes veranstaltet wird. In diesem Jahr waren fast 1000 Trachtenträger von 40 Vereinen mit dabei. Besonders beliebt bei den Zuschauern sind die Kinder in ihren Trachten. Gerne würde man weitere Kinder aufnehmen und mit der Triberger Tracht einkleiden.

Tracht muss Traditionsvorgaben entsprechen

Bei den Jugendlichen besteht allerdings das Problem, dass sie aus der vorhandenen Kleidung herauswachsen und neue Jugend-Trachten brauchen. Für die Neueinkleidung wird ein Betrag von mehr als 700 Euro notwendig.

Dabei muss unter anderem immer darauf geachtet werden, dass die Tracht auch tatsächlich den Triberger Traditionsvorgaben entspricht. Einzelne Teile der Tracht können im entsprechenden Fachhandel erworben werden, andere müssen aber aufwendig von Hand hergestellt werden. Um seinen Nachwuchs neu einkleiden zu können, beteiligt sich der Trachtenverein an diesem Wettbewerb.

Der Trachtenverein Triberg im Schwarzwald wurde im Jahr 2015 neu gegründet. Einige wenige Kindertrachten waren noch von der ehemaligen Trachtengruppe Triberg vorhanden, die sich mangels Nachwuchs aufgelöst hatte. Der neue Verein hat im Gegensatz dazu keine Nachwuchssorgen. Daher sind für die Verantwortlichen nun vor allem die Investitionen in die Vereinsjugend von Bedeutung.

So funktioniert der Vereinswettbewerb Der Leitgedanke Nicht nur die Veranstalter und andere Unternehmen sind nach zweieinhalb schwierigen Coronajahren mit viel Elan durchgestartet. Auch die Vereine haben ihr Clubleben wieder intensiviert und zu weiten Teilen normalisieren können. Über dem Motiv des Durchstartens steht als Leitgedanke dieser Satz: Wir für die Region. Das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar wollen mit dieser großen Aktion die vielfältig verdienstvollen Leistungen des Ehrenamts herausheben und durchaus auch sehr bewusst in Zeiten knapper werdender Kassenlagen stärken. Ein Zusatzeffekt des Wettbewerbs soll zudem die in dieser Zeitung erscheinende Präsentation von Verein und Projekt sein. Leser stimmen ab SÜDKURIER-Leser können ab dem 24. September online abstimmen. Außerdem erscheint am 24. September dazu in der SÜDKURIER-Printausgabe der Coupon, der zur Stimmabgabe berechtigt. Gewertet werden ausschließlich die originalen Stimmzettel. Kopien werden von den Veranstaltern aussortiert und sind damit sinnlos. Die Leserabstimmung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Der Jurypreis Hier sind zusätzlich 40.000 Euro ausgelobt. Eine hochkarätig besetzte Jury vergibt ihre Preise zusätzlich zur Leserabstimmung. Die Jury kann dabei aus allen Einreichungen zum Wettbewerb auswählen. Wie werden die Sieger informiert? Alle Gewinner, sowohl die der Leserabstimmung als auch die des Jurypreises, werden bei einer großen und gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Villinger Tonhalle bekannt gegeben und ausgezeichnet. Diese Veranstaltung findet am Montag, 14. November, statt. An diesem Abend wird sowohl die Platzierung der einzelnen Vereine wie auch die jeweilige Gewinnsumme erstmalig auf der Bühne bekannt gegeben. Die Veranstalter hoffen, dass dabei auch ein entspanntes Miteinander möglich sein wird.

Nicht nur beim Trachtenumzug, sondern auch sonst ist die Kinder-Trachtentanzgruppe sehr aktiv. Sie präsentiert sich und damit die Triberger Tracht bei vielen Gelegenheiten.

So waren die jungen Trachtenträger beispielsweise auf der Insel Mainau, auf der Landesgartenschau, in den Freilichtmuseen Vogtsbauernhof Gutach sowie Neuhausen ob Eck zu sehen. Aktuell sind 14 Kinder und Jugendliche im Trachtenverein aktiv.

Diese Vereine kämpfen im großen Vereinswettbewerb um den Sieg.