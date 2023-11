Baby an Bord: Was normalerweise als Hinweis auf Aufklebern auf Personenwagen steht, galt jetzt auch für einen Laster, der am Freitag, 17. November, auf der Autobahn 81 Richtung Süden unterwegs war. Am Steuer: eine 38 Jahre alte Frau. Neben sich auf dem Beifahrersitz: ihr kleines Kind, offenbar im Säuglingsalter.

Dann geschieht bei der Fahrt Richtung Singen gegen 11.45 Uhr etwas sehr Ungewöhnliches: Die Lasterfahrerin fährt zwischen der Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil mehrfach nach links in die Leitplanke. So berichtet es die Polizei am Freitag.

Warum die Fahrerin die Beherrschung über ihr großes Fahrzeug augenscheinlich verlor, ist noch unklar.

Die Beamten vermuten hinter diesem Vorgang eine medizinische Ursache bei der Fahrerin. „Verkehrsteilnehmer und Zeugen leisteten Erste Hilfe“, heißt es im Polizeibericht.

Enormes Glück im Unglück

Dann sei der Rettungsdienst eingetroffen und habe die Brummi-Fahrerin mit ihrem Baby in ein Krankenhaus gebracht. Das kleine Kind hatte offenbar enormes Glück im Unglück: „Das Baby blieb augenscheinlich unverletzt“, so die Polizei.

Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Autobahn musste für die Bergung des Sattelzuges zeitweise gesperrt werden.