Gut besucht ist die Schwenninger Kulturnacht 2023. Anfängliche Wetterprobleme lösen sich nach gut zwei Stunden langsam in Luft auf. Wer also etwas Geduld mitbrachte oder gar erst später losging, erlebte einen wunderschönen Abend mit zahlreichen kulturellen und kulinarischen Highlights.

„Die Vorbereitungen zu unserer Kulturnacht sind alle reibungslos verlaufen und ich persönlich wünsche mir jetzt eine ruhige und erfolgreiche Veranstaltung“, sagt Kulturamtsleiter Lutz Schwarz und beginnt seinen Rundgang durch die immer voller werdenden Straßen der Schwenninger Innenstadt.



Stadtmusik hilft mit voller Besetzung

Sebastian Grießhaber von der Stadtmusik Schwenningen. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir sind seit der ersten Kulturnacht mit dabei und neben unseren musikalischen Auftritten auch für die Bewirtung zuständig“, sagt Sebastian Grießhaber von der Stadtmusik Schwenningen. Mit 80 Personen, voller Besetzung, sei die Stadtmusik vor Ort um beide Bereiche gut abdecken zu können.

Familie geht auf Nummer sicher

Rebekka Tremuoto aus Bisingen mit Tochter Tessa. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir arbeiten uns kulinarisch gerade durch“, sagt Rebekka Tremuoto aus Bisingen.

Die Kirchengemeinde St. Georgios Schwenningen bietet Adana-Kebap an. | Bild: Dominik Zahorka

Sie besucht mit ihrer Familie die Kulturnacht zum ersten Mal. „Wir haben für alle Fälle Regenjacken dabei und freuen uns auf die vielen verschiedenen Eindrücke, die uns erwarten.“

Süße Verlockungen kommen an

Christina und Edmund Vrona aus Schwenningen. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir sind regelmäßige Besucher der Kulturnacht und lieben die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter“, sagen Christina und Edmund Vrona aus Schwenningen. Es sei wunderbar, dass nach Corona jetzt endlich wieder Veranstaltungen stattfinden können und die Kulturnacht biete eine ganz besondere Fülle an Möglichkeiten.

Das Team Boxing VS zeigt seine Kampfkünste. | Bild: Dominik Zahorka

Auch sie nutzen die kulinarische Vielfalt. „Angefangen haben wir mit den süßen Churros, die mag ich besonders“ verrät Christina Vrona.

Breites Angebot begeistert

Nicole Wolf und Cora Buschelewsky. | Bild: Dominik Zahorka

Auch Nicole Wolf und Cora Buschelewsky freuen sich über das breitgefächerte Angebot der Kulturnacht: „Es ist richtig was los hier, so viel Kultur, so viel Essen auszuprobieren und dabei noch gute Live-Musik, das ist für uns ein Muss“, schwärmt Nicole Wolf.

Im Irish Garden gibt es Dudelsackmusik. | Bild: Dominik Zahorka

Sie ist zum ersten Mal bei der Kulturnacht dabei.

Die Band Roccaine sorgt für Stimmung. | Bild: Dominik Zahorka

Nach gut drei Stunden wird es dann langsam dunkel und die Straßen sind plötzlich so voll, dass man kaum noch durchkommt.

Die Stadt bildet mit nächtlichem Lichterspiel eine traumhafte Kulisse für die Veranstaltung. | Bild: Dominik Zahorka

Trio startet seinen Rundgang um 22 Uhr

Nico Breu, Robin Kauth und Maximilian Hoppe. | Bild: Dominik Zahorka

Maximilian Hoppe, Robin Kauth und Nico Breu sind nach eigenen Angaben jedes Jahr dabei. Dass nach Corona wieder mehr Menschen kommen, finden sie positiv für die Stadt. Die drei starten ihren Rundgang erst gegen 22 Uhr. Erst jetzt, so scheint es, geht die Kulturnacht richtig los. „Das Highlight für uns ist das Feuerwerk um Mitternacht, darauf freuen wir uns besonders“, fügt Maximilian Hoppe hinzu.

Bild: Dominik Zahorka

Diese Nacht ist also offensichtlich etwas ganz Besonderes für die Menschen aus Schwenningen und Umgebung. Damit dürften auch 2024 die Straßen der Schwenninger Innenstadt wieder voll werden.