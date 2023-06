Die Züge von DB Regio fahren ab Samstag, 17. Juni 2023 für voraussichtlich zwei Wochen zwischen Offenburg und Konstanz im Zweistundentakt. Unseren Bericht vom Mittwoch, 14. Juni, zu den Zugausfällen bestätigte die Bahn jetzt auf Anfrage.

Grund sei ein kurzfristig erhöhter Rückstau in der Werkstatt, der mit Hochdruck abgearbeitet werde. Für den Fahrplan zwischen Offenburg und Konstanz stehen aktuell weniger Fahrzeuge zur Verfügung, heißt es. Zwischen Karlsruhe und Offenburg bleibe es beim für Schüler und Pendler wichtigen Stundentakt.

Es mangelt an Zügen, sagt die Pressestelle der Bahn. | Bild: Rasmus Peters

Die Deutsche Bahn bittet laut ihrer Mitteilung für die Einschränkungen auf der Schwarzwaldbahn ausdrücklich um Entschuldigung und empfiehlt für Auskünfte ihre elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gebe es sowohl in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der App DB Navigator als auch bei bahn.de/Reiseauskunft.

Geisterzüge im Fahrplan

Die Online-Fahrpläne tragen allerdings nicht gerade zu einer übersichtlichen Reiseplanung bei. Den Fahrgästen werden die ausgefallenen Verbindungen weiterhin angezeigt. Lediglich der rote Hinweis „Wichtige Informationen in den Verbindungsdetails!“ zeigt, dass damit etwas im Argen liegt.

Der Screenshot zeigt: Jede zweite Verbindung der Schwarzwaldbahn fällt aus – hier beispielhaft Montag,19. Juni. Im Online-Fahrplan stehen die Züge aber noch drin – mit dem Hinweis, dass sie ausfallen, in den Verbindungsdetails versteckt. | Bild: Block, Andreas

Wer die Details ausklappt, findet hinter einem roten Kreis mit Ausrufezeichen einen Vermerk in dezentem Grau. „Störung. Dieser Zug fällt von Konstanz bis Offenburg aus. Grund: erhöhte Instandhaltung“, heißt es dann. Gefolgt von der Empfehlung für die nächste Reisemöglichkeit – meist der Zug eine Stunde später. In ihrer Pressemitteilung empfiehlt die DB ihren Kunden zudem, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen.

Meinung Reisende aufgepasst! Dieser Zug kommt nie zu spät von Andreas Block Das könnte Sie auch interessieren

Was das für die Reisenden bedeutet

In der Fahrplanauskunft dauern die Ausfälle bis einschließlich Freitag, 30. Juni an. Laut bahn.de fahren die Züge ab Samstag, 1. Juli, wieder regulär. Nicht beeinträchtigt sind laut den Angaben die neuen ICE-Verbindungen.

In Richtung Offenburg sind die Verbindungen betroffen, die in Donaueschingen jeweils in der ungeraden Stunde abfahren. Das wären dann 5.51 Uhr, 7.40 Uhr, 9.40 Uhr, 11.40 Uhr, 13.40 Uhr, 15.40 Uhr, 17.40 Uhr, 19.40 Uhr und 21.40 Uhr. In Villingen fahren diese Züge regulär zehn Minuten später ab, bis St. Georgen brauchen sie 20 Minuten.

Schwarzwald Im Schwarzwald gibt es jetzt ein Wolfsrudel: Was bedeutet das für Waldbesucher? Das könnte Sie auch interessieren

In Richtung Konstanz trifft es die Verbindungen ab St. Georgen um 7.57 Uhr, 9.57 Uhr, 11.57 Uhr, 13.57 Uhr, 15.57 Uhr, 17.57 Uhr, 22 Uhr und 22.59 Uhr. In dieser Fahrtrichtung sind die Zeiten für Villingen und Donaueschingen jeweils etwa zehn beziehungsweise 20 Minuten später.