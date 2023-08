Nach der Auseinandersetzung am Freitagabend am Villinger Bahnhof, bei der ein 30-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden ist, hat die Polizei am Samstag und Sonntag massive Präsenz gezeigt.

Konkrete Hinweise lagen vor

Wie Polizeisprecher Dieter Popp bestätigt, gab es aus der Gruppe der Beteiligten konkrete Hinweise, dass es erneut zu einer Auseinandersetzung kommen könnte.

Auch Taxifahrer werden befragt

„So haben wir an diesen beiden Abenden starke Kräfte zusammen gezogen.“ Es ist aber alles ruhig geblieben. Noch immer hofft die Polizei auf Zeugenaussagen und hat mittlerweile auch Taxifahrer befragte. Laut Dieter Popp waren wohl deutlich mehr Personen involviert als die fünf bis sechs, deren Personalien man am Freitagabend am Bahnhof habe aufnehmen können.

