Auf dem Weg auf der A 81 in Richtung Süden muss sich ein 30-Jähriger am Steuer seines Lamborghini Urus am Donnerstag, 25. Mai, schon mächtig genervt gefühlt haben von einem BMW X3 vor ihm auf der linken Spur.

Etwa auf Höhe von Trossingen entschloss sich der 30-Jähriger gegen 15.30 Uhr dann zu einem verbotenen Fahrmanöver und überholte mit seinem 650 PS starken, schwarzen Kraftpaket mit Leipziger (“L-“) Kennzeichen den BMW X3 auf der rechten Fahrspur. So geht es aus dem Polizeibericht hervor.

Und damit nicht genug: Zum Abschluss soll er anschließend den 27-jährigen X3-Fahrer noch zu einem Bremsmanöver genötigt haben.

Pech für den rücksichtslosen Piloten der Luxuskarosse (Basispreis 216.000 Euro laut Autoscout24): Fahrer und Beifahrerin im BMW waren Polizeibeamte. Und die ließen ihm dieses Daneben-Benehmen nicht durchgehen.

Lamborghini-Fahrer entkommt der Polizei nicht

Die Beamten folgten dem 30-Jährigen – und stellten ihn nach Verlassen der Autobahn im Gewerbegebiet Bad Dürrheim zur Rede. „Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und verbotenem Rechtsüberholen ermittelt“, so die Polizei.

Ob das wohl der einzige Zwischenfall mit dem Lamborghini war? Die Polizei bittet jedenfalls weitere Zeugen, denen der Fahrer mit dem schwarzen Sport-SUV zuvor durch seine Fahrweise auffiel oder die er sogar gefährdete, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.