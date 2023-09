Tickets für die Konzerte

Für die beiden Abendveranstaltungen am Freitag mit der Froschenkapelle und am Samstag mit der Partyband V.I.P. gibt es noch Tickets an der Abendkasse: für den Freitag für zehn Euro beziehungsweise für den Samstag 15 Euro. Besucher unter 18 Jahren, die nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen wollen oder länger als 24 Uhr bleiben wollen (ab 16 Jahren), brauchen einen Muttizettel. Dieser kann auf der Internetseite www.landjugendbrigach.de heruntergeladen werden.