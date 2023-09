Das Hotel Concorde befindet sich wieder im Aufwind. Das Hotel mit Restaurant zwischen der B27 und dem Donaueschinger Flugplatz hat eine wechselhafte Zeit hinter sich. Die scheine jetzt beendet zu sein, sagt Hotel-Direktorin Bea Hoffmann-Heyden.

Sie ist seit Juni 2022 mit an Bord. Damals noch nicht als Direktorin: „Ursprünglich sollte ich hier unterstützen, es gab etwa sehr viele Nachfragen von Hochzeitsgesellschaften.“ Ihre Unterstützung ist schließlich so gut und effizient, dass sie einen Monat später voll mit einsteigt: „Es hat sich so entwickelt, dass ich im Juli bereits in Vollzeit mit dabei war“, sagt sie.

Weshalb der Vorgänger aussteigt

Noch im Januar 2020 hatte die Situation gänzlich anders ausgesehen. Damals verabschiedete sich der langjährige Geschäftsführer der Hotel Concorde GmbH und Co. KG, Karl Heinz Müller. Er stellte den Betrieb ein, den seine Familie seit 1994 aufrecht erhalten hatte. Die Begründung: Die Marktverhältnisse in Donaueschingen haben sich verändert. Für eine Neu-Ausrichtung seien Investitionen erforderlich, die nicht mehr übernommen werden können.

Gekauft wurde das Concorde schließlich von der Bad Dürrheimer Firma Immo Pro Invest, die es anschließend saniert hat. Das geschah 2021. Die Rede war damals von einer siebenstelligen Summe, die in das Hotel gesteckt wurde. Einige Monate ist auch Gastronom Pasqual Marquardt mit an Bord, es gibt Managerwechsel. Zu dieser Zeit befindet sich alles im Umbau. Dann ist es soweit – und das Concorde kann generalüberholt wieder abheben.

Die neue Ausrichtung

Und dass es ordentlich zu tun gibt, das kann Bea Hoffmann-Heyden bestätigen: „Seit Januar haben wir alle Umsätze verdoppelt.“ Mittlerweile seien im Hotel 40 Mitarbeiter angestellt. Als das Hotel im Januar 2020 schloss, waren es 19 Mitarbeiter.

Seit Juli 2022 ist Bea Hoffmann-Heyden als Hotel-Direktorin für das Concorde am Donaueschinger Flugplatz verantwortlich. | Bild: Hotel Concorde

Die Ausrichtung orientiert sich in erster Linie an Geschäftskunden, die das Hotel nutzen, nicht per se auf Freizeitgäste: „Einen Pool oder eine Sauna haben wir nicht“, sagt Hoffmann-Heyden. Dafür gibt es Konferenzräume, Restaurant und ab Freitag, 29. September, auch eine Zigarrenlounge. „Eine wundervolle Ergänzung zu unserem Portfolio“, sagt Hoffmann-Heyden.

Tagen, Essen und Schlafen – diese Bereiche wolle man für Firmen der Region freihalten, „und danach richten wir uns aus“. Allerdings sei auch der Mittagstisch im Restaurant wieder eingeführt worden, den es früher schon mal gegeben habe: „Der kommt toll an“, sagt die Direktorin.

Das Hotel Das 135-Betten-Hotel mit angeschlossener Gastronomie und Tagungsbereich wurde bisher als Drei-Sterne-Haus mit erhöhten Ansprüchen in der Gastronomie geführt. Seit 1994 gehörte es zur Hotel Concorde GmbH und Co. KG mit Karl Heinz Müller als Geschäftsführer. Früher als „Carlton“ und „Parkside“ wurde das Hotel schließlich wieder unabhängig. Seit 2014 leitete Alexandra Sell als Direktorin das Haus. Zum Hotel gehört seit 2014 auch das Restaurant Göthling‘s mit Küchenchef Maik Göthling. Doch für Müller war Ende Januar Schluss mit dem Hotel: „Für eine konzeptionelle Neuausrichtung sind erhebliche Investitionen erforderlich, die von unserer Betriebsgesellschaft, auch angesichts meiner näherrückenden Altersgrenze, nicht mehr übernommen werden können“, sagte der 62-Jährige 2020. Schließlich übernahm die Immo Pro Invest das Concorde.

Flugplatz gehört zum Ambiente

Man habe zudem versucht, das Hotel in die bestehende Infrastruktur des Flugplatzes zu integrieren: „Auf der Terrasse kann man die Flieger beobachten oder bei uns über die Flugschule selbst einen Flug buchen. Der Flughafen soll auch für Donaueschinger greifbar sein.“

So sah das Concorde noch im Januar 2020 aus (Bild unten). Mittlerweile ist der blaue Anstrich einem Grau gewichen. Der Hotel-Name mit Logo prangt in goldenen Lettern auf der Fassade. | Bild: Simon, Guy

Als Hoffmann-Heyden ins Hotel kam, entdeckte sie gleich das Potenzial: „Es gibt viel Schönes und wenn alle das in einen Pott werfen, dann werden auch alle gestärkt.“

Die Auslastung im Hotel sei mittlerweile sehr hoch. „Wir besetzen mit unserer Ausrichtung die Lücke zwischen dem hochklassigen Angebot und dem Familienbetrieb. Man kann bei uns mit Jeans und T-Shirt reinkommen, aber eben auch heiraten.“

Es gibt wieder einen Mittagstisch

In der Küche habe man ein bisschen herumprobiert, wolle aber das bisherige Konzept fortsetzen. So gebe es eine kleine Karte, von der alles frisch gemacht werde: „Schnell, aber gesund.“ Inhaltlich soll es von schwäbische Spezialitäten bis über das Club Sandwich verschiedene Speisen geben. „In der Regel international.“

Hoffmann-Heyden ist sich bewusst, dass direkt aus der Stadt nicht so viele den Weg hinaus aufs Flugplatz-Gelände finden. „Über öffentliche Verkehrsmittel geht das etwa nicht. Daher bleibt der Fokus auf Klein-Veranstaltungen, Seminaren – und abends etwas trinken gehen.“

Und das Fliegerstüble? Das liege aktuell brach: „Wir haben mit dem Flugplatz-Geschäftsführer Eckhart Pauly gesprochen. Er sagte, er überlässt es uns“, sagt Hoffmann-Heyden. Die Option bestehe, aber durch den Um- und Aufbau des Hotels sei man bislang noch nicht dazu gekommen.