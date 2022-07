Die Autobahn 864 führt von Donaueschingen vorbei an Bad Dürrheim-Sunthausen bis zum Autobahndreieck Bad Dürrheim. Sie ist das Verbindungsstück zwischen A 81 und B 27 und gilt als wichtige Verkehrsader in der Region. Seit Mittwoch, 6. Juli, ist diese allerdings gesperrt.

Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten auf dem gesamten Streckenabschnitt sowie an allen Zu- und Abfahrten an der B 27 und am Autobahndreieck Bad Dürrheim. Verantwortlich dafür ist die vor eineinhalb Jahren gegründete Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Diese GmbH ist seit dem 1. Januar 2021 unter anderem für die Instandhaltung von Autobahnen im Südwesten zuständig. Bislang zeichnete für die Region um den Schwarzwald das Regierungspräsidium Freiburg verantwortlich.

Was wird wann gemacht?

Während der Sperrung wird die Fahrbahndecke bei Sunthausen erneuert. Die Baumaßnahme ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt wird seit Mittwoch, 6. Juli, bis voraussichtlich Mitte August auf der nördlichen Fahrbahn gearbeitet.

Autobahn GmbH Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für das Autobahnnetz in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz und Hessen übernommen. Bislang waren dafür das Verkehrsministerium und die Regierungspräsidien in Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Freiburg verantwortlich.



Angesiedelt ist die Niederlassungszentrale in Stuttgart, Außenstellen gibt es in Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn und Stuttgart-Vahingen. Eigenen Angaben zufolge kümmert sich die GmbH um Planung, Bau, Erhalt und Betrieb des etwa 1050 Kilometer langen Autobahnnetzes mit rund 1.200 Brücken und 16 Tunneln.

Deshalb müsse die Strecke, wenn man von der A 81 kommend am Autobahndreieck Bad Dürrheim Richtung Donaueschingen abfahren möchte, voll gesperrt werden. Die andere Fahrbahnseite, wenn man von der B 27 bei Donaueschingen kommend in Richtung A 81 fahren möchte, steht in dieser Zeit dagegen zur Verfügung.

Die südliche Fahrbahnseite muss dann ab Mitte August bis voraussichtlich Mitte Oktober für die Fahrbahndeckenerneuerung gesperrt werden. Dann steht laut Autobahn GmbH allerdings wieder die Nordfahrbahn für den Verkehr zur Verfügung.

Die Sperrung ist kaum zu übersehen. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wo wird umgeleitet?

Wenn man die Baustelle umfahren möchte, fährt man von der A 81 kommend bei der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen aus, um über die B 27 in Richtung Bad Dürrheim/Donaueschingen weiterzufahren.

Oder man fährt über die Anschlussstelle Geisingen, um über die B 31 in Richtung Donaueschingen zu kommen. Die Umleitungsstrecken gelten auch in umgekehrter Fahrtrichtung und sind auf Hinweisschildern an der Strecke ausgeschildert.

Warum im Sommer?

Dass die Sanierung ausgerechnet im Sommer stattfindet, dürfte für viele Menschen in der Region ein Ärgernis sein. Silvia Kuhn von der Autobahn GmbH sagt dazu: „Leider können wir es nicht vermeiden auch im Sommer Baustellen einzurichten. Gerade in dieser Region können wir in der Winterzeit aufgrund der tieferen Temperaturen viele Arbeiten nicht ausführen, so dass auch Bauarbeiten in den Sommermonaten ausgeführt werden müssen.“