Schwarzwald-Baar-Kreis vor 3 Stunden Betrüger greifen aktuell mit Schockanrufen zahlreiche Bürger im Kreis an Polizei warnt vor falschen Polizeianrufen: Präsidiumssprecher Kluge: Welle von Anrufen „überflutet aktuell den Schwarzwald-Baar-Kreis“

So sehen Betrugs-Versuche tatsächlich aus: Diese SMS hat am 25. Januar 2023 eine Villinger Mutter erhalten. Die Frau hat das sofort als Betrug erkannt und sich beim SÜDKURIER gemeldet. Wer sich in diesem Fall wie auf dem Foto mit der gelöschten Nummer meldet, der bekommt laut Polizeisprecher Kluge „eine Aufforderung, 2000 Euro zu überweisen, der Sohn brauche wegen einer vorgetäuschten Notlage dringend Geld“. | Bild: Göbel, Nathalie