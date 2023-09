Ein Autofahrer hat am Stöckerbergle in Villingen einen Polizisten angefahren Ein 51-jähriger Polizeibeamter war am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr privat mit seinem Auto in der Schwenninger Straße unterwegs, als ihm ein 34-Jähriger mit einem schwarzen Mercedes CLA 200 auffiel, an dessen Kennzeichen die Zulassungsstempel fehlten.

Autofahrer flüchtet

Als der Mercedes-Fahrer an einer Ampel anhielt, wies sich der 51-Jährige mit seinem Dienstausweis aus und forderte ihn auf, am Straßenrand anzuhalten. Der Autofahrer flüchtete jedoch mit seinem nicht zugelassenen Mercedes über die Friedrichstraße in die Sackgasse Stöckerbergle.

Fahrer gibt Gas und fährt den Polizeibeamten an

Der Polizist fuhr ihm nach, ging dann auf das Auto des Flüchtenden zu und forderte den Mann auf, das Auto abzustellen. Anstatt der Anweisung Folge zu leisten, habe der 34-Jährige Gas gegeben, den Polizisten auf die Motorhaube aufgeladen und beschleunigt. Der Beamte ließ sich seitlich vom Auto fallen, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später Zuhause vorläufig festnehmen, sein Auto hatte er in der Nähe der Wohnung abgestellt. Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, sein Auto und seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.