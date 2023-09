Als der Unfall passiert, ist Michael Bobka gerade auf dem Heimweg. Der Unternehmer kommt von einer Tour zu Kunden am Bodensee. Für ihn geht es auf der Autobahn 81 zurück an den Firmensitz nach Sindringen im Hohenlohekreis.

Auf Höhe von Unterbaldingen dann der Alptraum: „Kurz vor meiner Nase zieht plötzlich ein Lastwagen raus“, erzählt Michael Bobka. Der Fahrer will offensichtlich einen anderen Brummi überholen. „Ich denke, er hatte einfach nicht aufgepasst“, vermutet Bobka.

Google Maps zeigt anhand der Staudaten, wo die Unfallstelle liegt: kurz vor Unterbaldingen. | Bild: Andreas Ambrosius (Screenshot)

„Ich habe einfach nur versucht zu reagieren und nach rechts auszuweichen.“ Es gelingt ihm nicht. Der BMW X5 des Sindringers prallt erst gegen den einen Lastwagen, schleudert, dreht sich, prallt gegen den zweiten und dreht sich weiter.

Bremsspuren. Der Wagen dreht sich mehrfach, ehe er zum Stehen kommt. | Bild: Michael Bobka

Mehrmals um die eigene Achse wirbelt das schwere SUV. Polizeisprecher Marcel Ferraro vermutet kurz nach dem Unfall sogar noch, dass sich das Auto womöglich überschlagen hat. Das Wrack ist ein Totalschaden.

Verletzt, aber am Leben

„Die Zeugen haben alle gedacht: Der ist tot“, sagt Bobka. „Ich war nur leicht verletzt, die linke Seite meines Körpers war geprellt und ich hatte ein paar Schnittwunden durch das Glas. Ansonsten hatte ich echt richtig Dusel.“

„Der Fahrer vom Abschleppwagen konnte gar nicht glauben, dass ich noch selbst zu ihm hingehen kann“, sagt Michael Bobka. Kein Wunder, angesichts des Totalschadens. | Bild: Michael Bobka

In der Tat, denn zum Unfallzeitpunkt war er mit Tempo 200 unterwegs. „Ich war gemütlich unterwegs“, so schätzt es Bobka selbst ein. „Es war nicht viel Verkehr und ich fahre nicht aggressiv.“ Allein geschäftlich lege er im Jahr 70.000 bis 100.000 Kilometer zurück. Seit 22 Jahren sei er unfallfrei.

Michael Bobka Der 40-Jährige ist Geschäftsführer der HSB Vertriebs-GmbH mit Sitz in Forchtenberg-Sindringen. Das Unternehmen hat sich nach Angaben auf seiner Homepage auf den Betrieb von Schrauben und Kleineisenwaren spezialisiert. Bobka ist zuständig für Verkaufsleitung und Technische Leitung. Außerdem betreut er zusammen mit einem Kollegen die Bereiche EDV und Marketing. Schuldfrage Häufig sehen Gerichte bei deutlicher Überschreitung der Richtgeschwindigkeit eine Teilschuld, auch wenn den Unfall jemand anders verursacht hat. Der ADAC verweist dazu auf ein Urteil des Oberlandesgericht München aus dem Juni 2022. Laut Michael Bobka bestehe in seinem Fall keine Teilschuld. Das Verfahren läuft allerdings noch. „Die Akte befindet sich derzeit beim Verteidiger, dem Akteneinsicht gewährt wurde und dessen Stellungnahme es vor einer abschließenden Verfügung der Staatsanwaltschaft abzuwarten gilt“, teilt Staatsanwalt Johannes-Georg Roth mit.

Schwarzwald-Baar Unschuldig unter Verdacht: Polizisten halten Villinger Ex-Freund von Paris Hilton für einen Anderen Das könnte Sie auch interessieren

Was er in dem Moment gedacht habe, als als ihm der Lastwagen in den Weg fuhr? „Ups“, sagt Bobka. Viel Zeit, um etwas zu denken, sei nicht geblieben. Dazu sei alles zu schnell gegangen.

Die Ersthelfer reagieren sofort

Nachgedacht hat er aber hinterher viel. Darüber, dass er Glück hatte und nicht frontal in den Lastwagen gekracht war. Und darüber, wie hilfsbereit die Menschen sind.

„Das war total faszinierend: Keine fünf Sekunden, nachdem das Auto gestanden war, war schon der erste Ersthelfer da.“ Ob alles okay sei, habe der ihn gefragt, ob er ansprechbar sei. Der Mann habe ihm aus dem Auto rausgeholfen, weil irgendeine Flüssigkeit auslief. Kurz danach seien noch zig andere Leute bei ihm gewesen.

Bindemittel auf der Straße zeigt, dass tatsächlich eine Flüssigkeit aus dem SUV ausgelaufen ist. | Bild: Michael Bobka

„Sonst hört man ja immer, dass keiner hilft. Oder manche stellen sich sogar in der Rettungsgasse quer, sodass Feuerwehr und Notarzt nicht durchkommen“, sagt Bobka. „Es hat aber alles wunderbar funktioniert. Ich war positiv überrascht.“

Nach Unfall staut es sich auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Das Foto zeigt aber auch: Selbst bis weit zurück nach Geisingen funktioniert die Rettungsgasse. | Bild: Ambrosius, Andreas

Und die Fürsorge vieler Verkehrsteilnehmer ging sogar noch weiter. „Die Leute haben mir im Nachgang E-Mails geschrieben und gefragt, wie es mir geht.“ Die Homepage des Familienunternehmens stand auf dem Auto. Seine Frau habe zahlreiche Zuschriften registriert. „So wünscht man sich, dass es läuft, wenn einem so was passiert“, sagt Michael Bobka. „Faszinierend, wie die Menschen sein können.“

Villingen-Schwenningen Lebensgefahr! Warum Sie auf einen Waldspaziergang verzichten sollten Das könnte Sie auch interessieren

Auch über das Thema Geschwindigkeit hat Bobka nachgedacht. „So ein Unfall ändert alles. Ich bin jetzt vorsichtiger und fahre nicht mehr mit 200 Sachen an Lastwagen vorbei.“