Schwarzwald-Baar-Kreis vor 56 Minuten

Diabetes bei Kindern: Eltern erkennen Symptome oft zu spät

Jedes Jahr steigt die Zahl der Kinder, die in Deutschland an Diabetes erkranken, um fünf Prozent an. Deshalb startet das Klinikum zusammen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises eine neue Aufklärungskampagne für Eltern. Bleibt die Krankheit unbehandelt, kann diese vor allem für Kleinkinder tödlich enden.