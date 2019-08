„Na Du Elefant, passt du überhaupt noch durch die Bustüre?“ Bemerkungen wie diese musste sich die heute 20-jährige Alina Kemp jahrelang anhören, sie machten ihr Leben zur Qual. Beleidigungen wegen ihres starken Übergewichts waren ihr Alltag. Alina Kemp wog bei einer Größe von 1,71 Metern 126 Kilogramm, litt unter ihrem Gewicht – körperlich und seelisch.

Online-Kandidatin bei „The Biggest Loser„

Die große Wende brachte die Teilnahme beim Sat1-TV-Format „The Biggest Loser.“ Mehrere tausend Bewerbungen gab es, doch nur 50 Personen dürfen teilnehmen. Alina Kemp wurde als eine von zehn Onlinekandidaten ausgewählt, bekam zwei Trainer zur Seite: Christoph Gehrke und Bodybuilderin und Fitness-Bloggerin Sophia Thiel.

Bodybuilderin und Fitness-Bloggerin Sophia Thiel unterstützte Alina Kemp als Trainerin. | Bild: Alina Kemp

Nach dem vorzeitigen Ausscheiden einer Teilnehmerin zog Alina Kemp in der dritten Woche in das Camp in München ein. Eine harte Zeit: Täglich sechs bis acht Stunden Sport. Wegen gesundheitlicher Probleme nahm Alina in der dritten Woche nicht genug ab, musste das Camp verlassen. Doch der Gewichtsverlust von bis dahin 17,6 Kilo motivierte sie weiterzumachen.

Zurück zu Hause änderte Alina Kemp ihren Lebensstil: Sie trieb Sport, stellte ihre Ernährung um und hielt eiserne Disziplin. „Ich hatte so vieles gelernt, das ich zu Hause umsetzen konnte. Ich wollte nie gewinnen, sondern nur ein neues Leben beginnen.“ Das hat Alina Kemp geschafft, denn sie hat insgesamt 45 Kilo abgenommen.

Für Alina Kemp beginnt ein neues Leben

Der Gewichtsverlust hat aus Alina Kemp einen neuen Menschen gemacht: Heute wiegt die 20-Jährige 81 Kilo, trägt Kleidergröße 38 statt Größe 56/58 (3XL). Tattoos und Piercings zeugen von der äußeren Verwandlung. Aber auch die innere Veränderung ist überdeutlich, strahlt nach außen. Mit jedem verlorenen Pfund ist das Selbstbewusstsein gewachsen.

Alina Kemp postet regelmäßig Fotos von sich im sozialen Netzwerk Instagram, vom Bodybuilding-Training im Fitnessstudio, aus ihrem Alltag, motiviert andere, nicht aufzugeben, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Neustart in Bad Säckingen

Im Dezember 2018 ist Alina Kemp von Wangen im Allgäu in eine kleine Wohnung nach Bad Säckingen gezogen. „Ich brauchte den kompletten Neuanfang.“ Sie möchte jetzt erst einmal ihr Leben ordnen, sagt die Zwanzigjährige. Das verläuft derzeit zufriedenstellend: Neben ihrem neuen Job beim Deutschen Roten Kreuz Bad Säckingen als Rettungssanitäterin helfen ihr dabei ihr soziales Umfeld und natürlich der Sport.

Alina Kemp hat in Bad Säckingen ein neues Leben begonnen. | Bild: Rank, Marion

Alina Kemp fährt außerdem Motorrad, eine Honda Sport Touring Maschine, liest und zeichnet gerne, singt beim Jugendchor Rückenwind in Warmbach und arbeitet vor allem hart an ihrem Aussehen als Bodybuilderin.

Alina Kemp möchte Vorbild sein: „Aufgeben ist keine Option. Der Weg ist das Ziel. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen“, ist ihre Devise. Jeder Mensch sei wertvoll, betont sie. Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit möchte die junge Frau anderen Übergewichtigen Hoffnung geben, Mut machen.

Bittere Erfahrungen

Aufgewachsen in Rheinfelden, zog Alina Kemp 2013 im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie nach Wangen im Allgäu. Bereits als Zweitklässlerin litt sie an ihrem Übergewicht. Ab der fünften Klasse wurde Alina Kemp von anderen Schülern gemobbt, traute sich aber nicht, es ihren Eltern zu erzählen.

Meinung Beiläufige Bemerkungen können sehr verletzend sein: Bitte etwas achtsamer sein von Monika Olheide Das könnte Sie auch interessieren

Das schaffte sie erst später, denn das Mobbing zog sich durch die gesamte neunjährige Schulzeit. Dass auch manche Lehrkraft sich abfallend äußerte, zeigte sich an Bemerkungen, dass die Eltern wohl in der Erziehung versagt hätten, sonst wäre ja nicht so ein Versager wie sie herausgekommen oder Kommentaren wie: „Dass ich im Spiegel sehen müsste, dass ich doch abnehmen müsste.“ Sich mithilfe ihrer Eltern zur Wehr zu setzen, gelang nicht: Alina Kemp wolle nur Aufmerksamkeit erheischen, hieß es. Der Gang zum Schulpsychologen wurde empfohlen.

Alina Kemp zieht sich zurück

Alina Kemp traute sich kaum noch aus dem Haus, um nicht Anfeindungen wegen ihres Gewichtes ausgesetzt zu sein, zog sich zurück. Sie erinnert sich: „Ich konnte nicht mal vor die Haustüre gehen. Nicht mal die 400 Meter bis zur Bushaltestelle, ohne beleidigt zu werden“, erzählt Alina Kemp. Sätze wie: „Wenn ich deine Mutter oder dein Vater wäre, würde ich mich umbringen, damit ich das nicht ertragen müsste“, oder „Meinst du nicht, dass deine Eltern lieber nur ein Kind hätten, als so ein Kind wie dich?“, machten das Leben für sie zu einem Albtraum.

So sah Alina Kemp mit 18 Jahren aus: Eine hübsche junge Frau mit langen Haaren, die aber mit ihrem Gewicht unzufrieden war. | Bild: Privat: Alina Kemp

Sich wie andere junge Mädchen hübsch zu kleiden, war Alina Kemp mit Kleidergröße 56/58 nicht möglich. Nicht nur, weil es in dieser Größenordnung schwierig war, etwas Modisches zu finden: Die Blicke und Kommentare anderer Kunden schmerzten sie: „Die Fette beim Einkaufen.“ Ihr Ausweg: Im Internet shoppen.

Gesundheitliche Probleme

Was blieb ihr als Trost? Essen, essen, essen. Alina Kemp hörte auf, sich zu wiegen. Die Ärzte sagten, sie solle weniger essen. Die junge Frau hatte zwar immer Sport getrieben, war beim DLRG, hatte an Schwimmwettkämpfen teilgenommen, doch das half nicht gegen das Übergewicht.

Panorama Das steckt hinter der Binge-Eating-Störung: Essen, bis nichts mehr geht Das könnte Sie auch interessieren

Im Dezember 2015, kurz vor Alina Kemps 17. Geburtstag, bemerkte eine Ärztin, dass ihre Patientin Probleme mit der Schilddrüse hatte, außerdem eine Form von Diabetes sowie eine Hormonstörung. Verschiedene Medikamente wurden getestet, die mal halfen, mal aber auch nicht.

2017 schließlich wurde Alina Kemp die Schilddrüse, die dreimal so groß wie normal war, komplett entfernt. Doch das Gewicht blieb und der Leidensdruck wurde immer größer. Der jungen Frau wurde klar: „Alleine schaffe ich das nicht.“ Sie meldete sich bei „The Biggest Loser„ an. „Ich hatte ja nichts zu verlieren.“ Unterstützung bekam sie von ihren Eltern und ihrem Bruder, die sie so akzeptierten, wie sie ist.

Welche Ernährungsregeln Alina Kemp beachtet

70 Prozent laufe über die Ernährung, 30 Prozent über Sport. Walken etwa, bei einem konstanten Puls von 130 bis 140. Auch Cardiotraining zählt Alina Kemp auf. Das Wichtigste: „Für einen dauerhaften Erfolg zählen eiserner Wille, Motivation, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen“ – nur in dieser Kombination.“ Das Schwierigste sei, das Gewicht zu halten, sagt Alina Kemp.

Sport ist ein wichtiger Aspekt in Alina Kemps Leben. | Bild: Rank, Marion

In Diäten sieht Alina Kemp generell keinen Sinn: „Auf Dauer hilft nur eine Ernährungsumstellung. Gesunde Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate (etwa Kartoffeln, natürlich ohne Soße), viel Gemüse, Salat (ohne Sahne/Majonaise, sondern Öldressing), Huhn, Pute (nicht zu viel Fleisch). Vor allem unverarbeitete Lebensmittel seien wichtig: „Eher Schinken anstatt Salami. So nah wie möglich am Original.“

Bedeutet das ausschließlich Verzicht? Die junge Frau lacht und sagt: „Wenn ich essen gehe, gönne ich mir auch mal ein Stück Rind. Oder ein Stück Pizza, aber eben keine ganze Pizza mehr. Von einer Mahlzeit wird man nicht dick. Dann gibt es eben zum Frühstück weniger.“ Und so ein „Fehltritt“ bringe sie nicht von ihrem Weg ab, erklärt die 20-Jährige. „Ich liebe meinen Arbeitsplatz, meine Kollegen sind sehr nett. Alle sind mega stolz auf mich, auf meine Leistung, unterstützen mich. Ich bin in Bad Säckingen glücklich.“