In der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen gab es nur Gewinner: Beim Finale des Vereinswettbewerbs des SÜDKURIER-Medienhauses und der Sparkasse Schwarzwald-Baar konnten sich zahlreiche Vereine und erstmals auch Hilfsorganisationen aus dem Kreisgebiet über insgesamt 100 000 Euro an Preisgeldern freuen.

100 000 EUro für viele kreative, nachhaltige und soziale Projekte: Der Vereinswettbewerb, bei dem sich erstmals auch Hilfsorganisationen bewerben durften, stärkt die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, die immer schwieriger wird, betont SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz bei der Preisübergabe. | Bild: Von Roland Sprich und Jürgen Liebau

Der SSC Donaueschingen ist der große Gewinner beim Vereinswettbewerb 2019 und erhält insgesamt 11 000 Euro.

VS-Villingen Videos von der Preisverleihung beim Vereinswettbewerb 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Über die Vergabe der Preise haben einmal die Leser entschieden, zusätzlich gab es Preise einer Jury, die mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sparkassen-Chef ­Arendt Gruben und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz hochkarätig besetzt war.

Villingen-Schwenningen Bilder vom Vereinswettbewerb in Villingen-Schwenningen Das könnte Sie auch interessieren

Sechs Vereine und Hilfsorganisationen konnten sich noch über einen digital ausgelobten Social Media-Preis freuen.

Mickey Kälz vom FC07 Furtwangen freut sich über 500 Euro, die in das Projekt „Neuer Verkaufswagen“ fließen. | Bild: Roland Sigwart

500 Euro bekommt der Geschichts- und Heimatverein Furtwangen für die Restaurierung von Orchestrion-Rollen. | Bild: Roland Sigwart

Die Wild Wings Future erhalten 500 Euro für ihre Projekt „Kids on Ice“; hier sollen Neulinge an das Eis herangeführt werden. | Bild: Roland Sigwart

Ilona Aberle und Josef Vogt freuen sich über 500 Euro für den Katholischen Verein für soziale Dienste. | Bild: Roland Sigwart

Der Bogensportclub Blumberg erhält 500 Euro für ein Integrationsprojekt, für das Leihausrüstung benötigt wird. | Bild: Roland Sigwart

Der Schulförderverein Niedereschach investiert 500 Euro, um ein grünes Klassenzimmer auf dem Schulgelände einzurichten. | Bild: Roland Sigwart

Isabel Kratt und Meik Gildner nehmen 500 Euro für die Hexenzunft Villingen in Empfang. | Bild: Roland Sigwart

Die Stadtharmonie Villingen investiert die 500 Euro für die Anschaffung seltener Instrumente. | Bild: Roland Sigwart

Jürgen und Annika Hauser von den Modelleisenbahnfreunden am oberen Neckar erhalten 1000 Euro für ein Naturschutzprojekt. | Bild: Roland Sigwart

René Sontheimer und Nils Dörflinger vom FC Dauchingen erhalten 2000 Euro für einen neuen Kinderspielplatz. | Bild: Roland Sigwart

Klaus Ickert und Eugen Wintermantel von der Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar mit dem Scheck über 2500 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Der Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz will die 4000 Euro in eine Wildblumenwiese investieren. | Bild: Roland Sigwart

5000 Euro bekommt die Stadtmusik Schwenningen für ihr Projekt eines interaktiven Mitmach-Musicals. | Bild: Roland Sigwart

Die Malteser bekommen insgesamt 5000 Euro für ihre Projekt, Senioren wieder am sozialen Leben teilhaben zu lassen. | Bild: Roland Sigwart

Das DRK Villingen investiert 1000 Euro, um die Ausrüstung für die ehrenamtlichen Helfer auf den neusten Stand zu bringen. | Bild: Roland Sigwart

Die Rettungshundestaffel Donaueschingen steckt 1000 Euro in die Anschaffung von Einsatz-Rucksäcken. | Bild: Roland Sigwart

Die Jugendfeuerwehr Achdorf freut sich über 1000 Euro, die für neue Ausbildungsmaterialkisten verwendet werden. | Bild: Roland Sigwart

Der Förderverein Freibad Tannheim nutzt 1000 Euro, um Hilfsmittel für Kinder-Schwimmkurse anzuschaffen. | Bild: Roland Sigwart

Der Schwarzwaldverein Geisingen hat Bänke saniert und will jetzt verstärkt Führungen anbieten, dafür gibt es 2000 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Mit 2000 EUro kann der Verein Frauen helfen Frauen Frauen in verschiedenen Notlagen helfen. | Bild: Roland Sigwart

Großer Jubel vom Verein Boxing VS über 5000 Euro für das umfassende Projekt „Fight for your life“. | Bild: Roland Sigwart

Für die Ausbildung von Sterbebegleitern bekommt die Hospizbewegung ambulant im Kreis 6000 Euro. | Bild: Roland Sigwart

Villingen-Schwenningen Vereine und Hilfsorganisationen aus VS sind die großen Abräumer beim Vereinswettbewerb 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Donaueschingen Der SSC Donaueschingen ist der große Gewinner des Vereinswettbewerbs und bekommt 11.000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

St. Georgen Preisgeld lässt die Sieger strahlen: Das sind die Gewinner des großen Vereinswettbewerbs Das könnte Sie auch interessieren