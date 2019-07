von Claudia Hoffmann und Guy Simon

Strahlende Gesichter in der Neuen Tonhalle: Vereine und erstmals auch Hilfsorganisationen freuen sich über einen Geldsegen in Höhe von 100 000 Euro beim großen Vereinswettbewerb. Mit dem Preisgeld wurden vielfältige Projekte ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb 2019 wird vom SÜDKURIER-Medienhaus und der Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstaltet.

Die Nase vorn

Die Vereine und Hilfsorganisationen aus der Doppelstadt waren besonders erfolgreich und konnten in allen Preiskategorien punkten: Der Verein christlicher Pfadfinder kommt bei der Leserabstimmung auf den zweiten Platz und räumt 7500 Euro ab, beim Social-Media-Preis kommen noch 2000 Euro obendrauf, gefolgt von der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar, die für das Projekt „Sterbekurs“ 6000 Euro erhält.

Bei den Jurypreisen landen zwei Vereine und eine Hilfesorganisation auf dem ersten Platz und bekommen jeweils 5000 Euro: Der Boxing VS für das Projekt „Fighting for life“, die DRK-Rettungshundestaffel für die Anschaffung eines GPS-Gerätes (zusätzlich 2000 Euro Social Media-Preis) und der Angelsportverein Unterbaldingen für das Projekt „Fischkinderstube“ (plus 1000 Euro Leserpreis).

Der Angelsportverein Unterbaldingen freut sich über 5000 Euro beim Jurypreis und 1000 Euro beim Leserpreis. Umrahmt werden die Mitglieder von Sparkassenchef Arendt Gruben (rechts) und seinem Stellvertreter Florian Klausmann (links). | Bild: Sprich, Roland

Bei den ausschließlich digital ausgelobten Social Media-Preisen räumen die Wild Wings Future (3000 Euro, plus 500 Euro bei der Leserabstimmung) und die Malteser Schwarzwald-Baar/Heuberg (3000 Euro) ab. Die Malteser erreichen in der Kategorie Helfer den dritten Platz und erhalten hier ebenfalls 3000 Euro.

Arbeit gewürdigt

„Mit dem Wettbewerb wird den Vereinen die Wertschätzung zurückgegeben, die sie auch verdienen“, so SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Gerade weil deren Arbeit heute immer schwieriger werde. Am gestrigen Abend feierte der Wettbewerb zudem ein kleines Jubiläum: „Seit zehn Jahren stärken wir so die Heimat, in der wir leben“, sagte Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Vielfältige Projekte

Die Projekte sind vielfältig und nachhaltig: So will der Verein christlicher Pfadfinder eine Blockhütte für die regelmäßigen Treffen bauen; der Angelsportverein Unterbaldingen möchte durch eine Fischkinderstube in der Natur verloren gegangene Strukturen aufbauen. „Wir wollen den Schulen ermöglichen, mit den Kindern die Lebensräume in den Gewässern zu erkunden“, so Stefan Müller, Vorsitzender des Angelsportvereins. Die Malteser wollen Senioren wieder stärker am sozialen Leben teilhaben lassen.

Die Rettungshundestaffel mit Hund Frieda bekommt für zwei Projekte insgesamt 7000 Euro. Auf der Bühne freuen sich mit den Vereinsmitgliedern Sparkassenchef Arendt Gruben (von rechts), sein Vorstandskollege Florian Klausmann, Oberbürgermeister Jürgen Roth und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. | Bild: Steller, Jessica

Verschiedene Preiskategorien

Die Preisvergabe beim Wettbewerb erfolgte über verschiedene Instanzen: Eine Jury, bestehend aus Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz vergab dabei die Preise. Außerdem stimmten die Leser in den Kategorien Vereine und Hilfsorganisationen über ihre Favoriten unter den eingereichten Projekten ab. Sechs Projekte erhielten einen Social Media-Preis, der digital ausgelobt worden ist.

Rahmenprogramm

Der Musikverein Unterbaldingen hat die musikalische Umrahmung übernommen. Er war der große Gewinner 2017. | Bild: Sprich, Roland

Die musikalische Umrahmung hatte der Musikverein Unterbaldingen übernommen, der großer Gewinner beim Vereinswettbewerb 2017 war. Außerdem tanzte die Tanzgruppe M & Double U des TV Villingen unter der Leitung von Karin Krieg.