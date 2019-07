von Claudia Hoffmann und Guy Simon

Strahlende Gesichter in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen: Vereine und erstmals auch Hilfsorganisationen freuen sich über einen Geldsegen in Höhe von 100 000 Euro. Mit dem Preisgeld wurden vielfältige Projekte ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb wird vom SÜDKURIER-Medienhaus und der Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstaltet. In Furtwangen und Vöhrenbach haben gleich zwei Hilfsorganisationen abgeräumt und jeweils 5000 Euro Preisgeld bei der Leserabstimmung bekommen: Die Jugendfeuerwehr Furtwangen und die DLRG Vöhrenbach teilen sich den ersten Platz bei der Leserabstimmung in der Kategorie Helfer. „Mit dem Wettbewerb wird den Vereinen die Wertschätzung zurückgegeben, die sie auch verdienen“, so SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Gerade weil deren Arbeit heute immer schwieriger werde. Der Vereinswettbewerb feierte am gestrigen Abend zudem ein kleines Jubiläum: Bereist seit zehn Jahren gibt es ihn mittlerweile.

Großer Sieger des Abends ist der SSC Donaueschingen mit 11 000 Euro aus Leser-Wertung und Social Media-Preis.

Finanzspritze für das Zeltlager

Die Jugendfeuerwehr Furtwangen will 2020 ein großes Kreiszeltlager ausrichten, dies sei ein wichtiger Baustein in der Jugendarbeit. Das Projekt hat die Leser überzeugt, sie sehen auch, dass man sich um den Nachwuchs kümmern muss. Die 5000 Euro sind also eine wichtige Finanzspritze für das Zeltlager. Ebenfalls auf den ersten Platz in der Leserwertung schaffte es die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Vöhrenbach mit 5000 Euro. Sie besitzt bereits ein sogenanntes Paddle-Board und möchte sich ein weiteres anschaffen – und zwar ein elektrisches: „Wir haben schon bei einem britischen Hersteller angefragt“, sagt Vorsitzender Christian Wichmann. Damit soll dann für Sicherheit auf Gewässern in der Region gesorgt werden. Darunter prominent der Stausee an der Linachtalsperre sowie der Kirnbergsee bei Bräunlingen.

Ein weiteres Paddle-Board kann die DLRG Vöhrenbach jetzt anschaffen: Sie hat es ebenfalls auf den ersten Platz bei der Leserabstimmung geschafft und erhält einen Scheck über 5000 Euro. | Bild: Sprich, Roland

Treppe für das Bregtalbad

Über 2000 Euro und einen dritten Platz in der Jury-Wertung freut sich der Bregtalbad-Verein Furtwangen. Mit dem Geld soll eine Einstiegstreppe ans Schwimmbecken gebaut werden: „Das Bad wird toll angenommen und hat in der Saison zwischen 19 000 und 26 000 Besucher“, erklärt Vereinsstellvertreterin Gisela Löffler. Sie ergänzt: „Es soll allerdings ein Bad für alle Leute sein, ob jung, alt, sportlich oder mit Handicap.“ Daran soll mit dem Geld weiter gearbeitet werden.

2000 Euro beim Jurypreis für den Verein Bregtalbad: Dafür soll eine komfortablere Einstiegstreppe gebaut werden. Gisela Löffler (links) und Helga Siegmund freuen sich über den Scheck, eingerahmt von Florian Klausmann, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Sparkassen-Chef Arendt Gruben. | Bild: Roland Sprich

Wie entschieden wird

Die Preisvergabe beim Vereinswettbewerb erfolgte über verschiedene Instanzen: Eine Jury, bestehend aus Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz vergab dabei die Preise. Außerdem stimmten die Leser in den Kategorien Vereine und Hilfsorganisationen über ihre Favoriten unter den eingereichten Projekten ab. Sechs Projekte erhielten zudem einen Social Media-Preis, der ausschließlich digital ausgelobt worden ist.

Die musikalische Umrahmung hat der Musikverein Unterbaldingen übernommen, der großer Gewinner beim Vereinswettbewerb 2017 war. Außerdem tanzte die Tanzgruppe M & Double U des TV Villingen unter der Leitung von Karin Krieg.