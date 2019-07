von Claudia Hoffmann und Guy Simon

Strahlende Gesichter in der Neuen Tonhalle am Montagabend: Vereine und erstmals auch Hilfsorganisationen freuen sich über einen Geldsegen in Höhe von 100 000 Euro. Mit dem Preisgeld wurden vielfältige Projekte ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb wird vom SÜDKURIER-Medienhaus und der Sparkasse Schwarzwald-Baar veranstaltet. 174 Vereine und 21 Hilfsorganisationen haben teilgenommen, insgesamt 40 Preise in verschiedenen Kategorien sind jetzt verteilt worden. „Mit dem Wettbewerb wird den Vereinen die Wertschätzung zurückgegeben, die sie auch verdienen“, so SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Gerade weil deren Arbeit heute immer schwieriger werde. „Wertschätzung und Realität klaffen dabei leider oftmals auseinander“, so Lutz weiter. Dabei feierte der Wettbewerb am gestrigen Abend ein kleines Jubiläum: „Mittlerweile machen wir das bereits seit zehn Jahren“, erklärte Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar: „Seit zehn Jahren stärken wir auf diese Weise die Heimat, in der wir leben.“

Café Bohnenheld gewinnt

In der Bergstadt freut sich der Verein „Von Mensch zu Mensch“ über 1000 Euro, die es von der Jury für den Betrieb des Cafés Bohnenheld gibt. Das kleine Café, das viele fair gehandelte Produkte im Sortiment hat, dient als Begegnungsstätte für Menschen aller Schichten, es finden interkulturelle Aktionen statt und es bietet eine Plattform für junge Künstler. „Eine tolle Aktion mitten in St. Georgen“, so Norbert Trippl, Leiter der Villinger Lokalredaktion des SÜDKURIER und Moderator des Abends.

Großer Gewinner des Vereinswettbewerbs ist der SSC Donaueschingen, der insgesamt 11 000 Euro Preisgeld erhält. Der Verein mit 23 Jugendmannschaften braucht einen weiteren Sportplatz. Derzeit trainiert er auf dem historischen Platz im Donaueschinger Schlosspark, der jedoch dringend wieder auf Vordermann gebracht werden sollte.

Alte Bretter renovieren

Eine Bühnenrenovierung steht beim Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen an, die Bühnenbretter sind mehr als 100 Jahre alt und können nicht mehr renoviert werden, bei der Leserabstimmung erhält der Verein jetzt 500 Euro, die er dafür benutzen möchte. Ebenfalls 500 Euro bekommt der Kneippverein Villingen/Königsfeld für den Bau einer Wassertretanlage an der Brigach. Stufen sind schon vorhanden, jetzt müsste noch ein Handlauf angebracht und der Untergrund gerichtet werden.

Der Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen erhält 500 Euro für die Bühnenrenovierung. Vor allem müssen neue Bühnenbretter angeschafft werden, die alten sind mehr als 100 Jahre alt. | Bild: Sprich, Roland

Der Kneippverein Villingen/Königsfeld braucht Unterstützung beim Bau einer Wassertretstelle: Für dieses Projekt gibt es 500 Euro von Jürgen Jauch von der Sparkasse. | Bild: Steller, Jessica

Wie die Preise vergeben werden

Die Preisvergabe beim Wettbewerb erfolgte über verschiedene Instanzen: Eine Jury, bestehend aus Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz, vergab dabei die Preise. Außerdem stimmten die Leser in den Kategorien Vereine und Hilfsorganisationen über ihre Favoriten unter den eingereichten Projekten ab, sechs Projekte erhielten noch einen Social Media-Preis, der ausschließlich digital ausgelobt worden ist.

Die musikalische Umrahmung hat der Musikverein Unterbaldingen übernommen, der großer Gewinner beim Vereinswettbewerb 2017 war. Außerdem tanzte die Tanzgruppe M & Double U des TV Villingen unter der Leitung von Karin Krieg.