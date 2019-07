VS-Villingen vor 1 Stunde

Videos von der Preisverleihung beim Vereinswettbewerb 2019

Viele strahlende und glückliche Gesichter gab es am Montagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen. Beim großen Abschlussfest wurden Preisgelder in Höhe von über 100.000 Euro an die Vereine verteilt.