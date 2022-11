Die Atmosphäre könnte nicht besser sein: Das beleuchtete Ravenna-Viadukt bildet die Kulisse für die geschmückten Stände des Weihnachtsmarktes von Breitnau.

Wenn über diese große Brücke der Zug fährt, überall die Weihnachtsmusik erklingt, der große Weihnachtsbaum in der Mitte des Marktes funkelt und es überall nach Glühwein und Bratwurst duftet, dann ist Bilderbuchromantik angesagt.

Obwohl die Besucherkapazität um 50 Prozent gekürzt wurde, gab es zumindest vor der Eröffnung eine Warteschlange. | Bild: Gerold Bächle

Schon zu Beginn des Marktes am Freitag um 15 Uhr standen die Gäste aus dem gesamten Süddeutschen Raum trotz reduzierter Gästekapazität in Warteschleife. Und trotz Regen ließen sie sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten, den idyllischen einmaligen Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht zu genießen.

Tickets und Öffnungszeiten Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt an allen vier Adventswochenenden jeweils freitags von 15 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 20 Uhr. Tickets gibt es online.

Mehr als 40 Aussteller sorgen in ihren wunderschönen Weihnachtshütten mit Kunsthandwerk, handwerklichen Unikaten und Schwarzwälder Spezialitäten für ein enormes Angebot. Aber vor allem die wärmenden Getränke und die Schwarzwälder kulinarischen Köstlichkeiten zogen die Gäste an.

40 Anbieter sorgen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht für ein riesiges Angebot und eine weihnachtliche Atmosphäre. | Bild: Gerold Bächle

Eine weitere Bereicherung ist der Krippenpfad, die Weihnachtsgeschichte in Holz geschnitzt. Regionale Künstler und die Weihnachtspost gehören zu diesem Weihnachtszauber an der Ravennaschlucht einfach dazu.

Eingebettet in den Weihnachtsmarkt ist der Krippenpfad. Holzbildhauer Simon Stiegeler hat die Weihnachtsgeschichte in Holz geschnitzt. | Bild: Gerold Bächle

Erstmals gibt es auch den Wäldertag, der nur für Einheimische am Donnerstag denn 8. Dezember geöffnet ist. Die Bewohner der 21 Gemeinden der HTG können sich ihr Ticket entsprechend der Postleitzahl online für diese Aktion buchen.

Großen Wert wird auf die Nachhaltigkeit gelegt. So ist der Markt erstmals als Green-Event BW ausgezeichnet. Die Holzhütten wurden von der Holzkette Schwarzwald – einem Verband der Forst- und Holzwirtschaft – aus einheimischem Holz hergestellt.

Den selbstgemachten Glühwein gibt es nur in Tassen, um Müll zu vermeiden. | Bild: Gerold Bächle

Ebenso wird ein Konzept zur Müllreduzierung umgesetzt.