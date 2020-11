80 neue Coronafälle am Freitag, 36 am Sonntag, 49 am Montag und 34 am Dienstag – mit einem Sieben-Tage-Index von 183,1 liegt der Landkreis Tuttlingen nun an fünfter Stelle aller Kreise im Land Baden-Württemberg. Tuttlingen übertrifft damit die Nachbarkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Konstanz.

25 Pflegeheim-Bewohner infiziert

Weiter stark betroffen sind die Pflegeeinrichtungen im Tuttlinger Kreisgebiet. Insgesamt gibt es kreisweit 18 Heime, mit denen man in engem Kontakt stehe, erklärte Landrat Stefan Bär am Dienstag. Größere Ausbrüche verzeichne man in zwei Pflegeheimen und zwar im Elias-Schrenk-Haus Tuttlingen und im Pflegeheim Haus Wartenberg Geisingen. „Derzeit sind über 25 Bewohner in Pflegeeinrichtungen mit dem Corona-Virus infiziert, hinzu kommen 14 positiv getestete Mitarbeiter. 15 Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne“, so Bär. In weiteren Pflegeheimen gebe es Einzelfälle unter Mitarbeitern oder Bewohnern. Aktuell scheine die Lage aber stabil zu sein.

Im Kreisgebiet hat es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1391 Fälle gegeben, 328 sind momentan infiziert. Von ihnen werden 15 klinisch behandelt. Das Alter der Patienten liegt zwischen 39 und 94, ein 44-Jähriger wird weiter beatmet. Bei den neu Erkrankten gebe es auch viele Menschen aus der „aktiven“ Gruppe unter 60 Jahren. „Das sind die, die einkaufen gehen oder zur Arbeit“, so Bär. Schwerpunkte in diesem Bereich ließen sich nicht ausmachen, auch nicht an Arbeitsplätzen in größeren Betrieben.

Betroffen ist aber auch das Landratsamt, nachdem einer der Dezernenten an Corona erkrankt ist und ein weiterer mit Symptomen getestet wurde. Vorsorglich wurden in der Kreisverwaltung weitere Tests veranlasst, ein negativer auch bei Landrat Bär. Ein Kreisrat sei als Kontaktperson zwei eingestuft. „Die am Mittwoch geplante Sitzung des Kreistags-Ausschusses Soziales und Gesundheit haben wir abgesagt“, erklärte Bär.

Schüler weniger stark betroffen

Weniger stark an Corona leiden nun Schüler. Von 49 Positivfällen am Montag, waren drei 16, 17 und 18 Jahre alt, ein Kindergartenkind vier Jahre.