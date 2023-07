Wenn vom heutigen Donnerstag an vier Tage lang die Springreiter beim Fest der Pferde über die Hindernisse jagen, dann ist neben dem hochkarätigen Sport auch ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Da wäre zunächst am Donnerstagabend zum Turnierauftakt der Sponsoren-, Reiter- und Helferempfang im Garten der Familie Frese auf dem Reitzentrum. Ab 20 Uhr lädt dann die Straub-Opening-Party zur Feier im Springparcours. Eine energiegeladene Show erwartet die Besucher zudem. Neben einer spektakulären Motocross-Stuntshow, Motorradfahrer zeigen dabei waghalsige Übungen, dürfen sich die Besucher über quirlige Boarder Collies genauso freuen, wie über die Präsentation regionaler Reitvereine und die Schwarzwälder Füchse, die Hindernisfahren im Parcours demonstrieren.

Am Freitag steht am Abend das Gruppenspringen um den Preis des Quellenlandes Schwarzwald-Baar-Heuberg auf dem Programm sowie am Samstagabend die Fohlenauktion. Es besteht zudem die Möglichkeit, durch die große Ausstellung neben dem Springparcours zu flanieren. Für Kinder ist ein großzügiger Bereich eingeräumt, großen Spaß dort verspricht sicherlich wieder die Strohburg. Kulinarisch ist ebenfalls einiges geboten. Neben dem VIP-Zelt und der Vereinsgastronomie der DJK Donaueschingen stehen noch Imbisswagen und die Cafeteria des RZ Frese zur Verfügung. Von Donnerstag bis Samstag werden nach dem Rahmenprogramm jeweils DJs auflegen, damit neben dem Sportlichen auch das Feiern nicht zu kurz kommt.

Am Finaltag stehen dann die Entscheidungen der einzelnen Qualifikationen der vorangegangenen Turniertage an. Sportlicher Höhepunkt ist dann ab 14.30 Uhr der Große Preis. Der Eintrittspreis beträgt an den vier Turniertagen jeweils sieben Euro. Der SÜDKURIER als Medienpartner liefert das umfangreiche Turnierjournal, welches auch während des Turniers ausliegt, mit vielen Geschichten und Informationen rund um das diesjährige Fest der Pferde.