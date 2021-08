Die Feuerwehr Donaueschingen hatte am späten Mittwochnachmittag ihren vierten Einsatz in zwei Tagen. Nach dem Kaminbrand in Neudingen sowie zwei Fehlalarmen in der Mediclin Klinik und im Öschberghof mussten die Florianjünger erneut nach Neudingen ausrücken. Um 16.54 Uhr wurde ein Flächenbrand außerorts gemeldet.

„Eine Ballenpresse hatte bei der Strohernte Feuer gefangen und mehrere große Rundballen sowie das abgeerntete Feld in Brand gesteckt“, berichtet die Feuerwehr auf ihrer Homepage. Dort heißt es: „Der betroffene Landwirt reagierte sehr schnell und konnte nach dem Absetzten des Feuerwehrnotrufs gleich mit Hilfe eines Pfluges eine Brandschneise errichten.“ Somit konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche verhindert werden. Die Feuerwehren aus Neudingen, Pfohren und Donaueschingen bekämpften die brennende Ballenpresse, die brennenden Rundballen sowie den Flächenbrand mit unterschiedlichen Gerätschaften für Flächen- und Vegetationsbrände sowie mit einem C-Rohr.

Im Einsatz waren circa 25 Kräfte und sieben Fahrzeuge, den Einsatz leitete der stellvertretende Neudinger Abteilungskommandant Alexander Preis.