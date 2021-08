Gleich drei Einsätze hatte die Donaueschinger Feuerwehr am Dienstag und Mittwoch.

Stundenlanger Einsatz bei Kaminbrand in Neudingen

Am Dienstag wurde die Wehr um 20.10 Uhr zu einem Kaminbrand in Neudingen im Mühläckerweg alarmiert. Die eintreffenden Rettungskräften erlebten eine starke Rauchentwicklung und Feuer aus einem Kamin. Bei ihrem Angriff kontrollierten die Rettungskräfte die Innenräume mit der Wärmebildkamera und belüfteten das Wohnhaus.

Kaminfeger brennt Kamin aus

Nach Eintreffen des Kaminfegers wurde versucht, den Kamin mit Spezialwerkzeug frei zu bekommen. Der umliegende Dachbereich wurde mit Wasser gekühlt. Im Anschluss musste der Kamin unter Beobachtung ausbrennen, damit eine Brandausweitung verhindert wurde, was bis circa 1 Uhr früh dauerte. Im Einsatz waren neben der Abteilung Donaueschingen-Stadt zusätzlich die Abteilungen Neudingen und Pfohren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und circa 35 Kräften. Den Einsatz leitete Neudingens stellvertretender Abteilungskommandant Alexander Preis.

Brandgeruch in der Mediclin-Klinik

Ein weiterer Einsatz folgte gegen 21 Uhr in der Mediclin-Klinik in Donaueschingen. Dort wurde Brandgeruch in der Cafeteria gemeldet. Die mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften anrückende Feuerwehr untersuchte die Cafeteria mit einer Wärmebildkamera, doch sie hätten keinen Brandherd feststellen können, nur einen leichten Schmorgeruch, berichtete Einsatzleiter Martin Kiefer, Abteilungskommandant der Abteilung Donaueschingen Stadt. Vermutet worden sei, dass vielleicht eine Glühbirne einen Brandgeruch verursacht haben könnte. Im Einsatz waren auch die Polizei und die Rettungskräfte mit je zwei Personen.

Brandmelder in der Öschberghof-Küche schlägt an

Am frühen Mittwochmorgen löste ein Brandmelder in einer Restaurant-Küche des Öschberghofs im Ortsteil Aasen Alarm aus. Neben der Polizei rückte deswegen die Feuerwehr Donaueschingen mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen kurz vor fünf Uhr zu dem vermeintlichen Brandort aus. Wie sich aber vor Ort herausstellte, war kein Feuer ausgebrochen, sondern in der Küche Essen zubereitet worden, weswegen der Melder ausgelöst hatte. Ein Schaden entstand nicht.