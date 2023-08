Aufatmen können Freibadliebhaber in Donaueschingen vor dem bevorstehenden, heißen Wochenende. Das Freibad in Hubetshofen öffnet wieder regulär seine Pforten, und zwar schon am Freitag, 18. August.

„Nachdem die Reparaturmaßnahmen im Freibad Hubertshofen beendet sind und bei einer zur Sicherheit durchgeführten Beprobung eine gute Wasserqualität bestätigt wurde, ist das Bad ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet“, teilt Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger auf Anfrage mit.

Während der Schulferien ist das Bad von Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Frühschwimmen gibt es mittwochs und freitags von 8 bis 10 Uhr. Nur bei Temperaturen unter 16 Grad bleibt das Bad geschlossen.

Grund für die Schließung

Das kleine Freibad musste unerwartet geschlossen werden, weil bei einer Überprüfung der Anlagen festgestellt wurde, dass die Chloranlage nicht mehr voll funktionsfähig war und um eine Gefährdung der Badegäste auszuschließen, wie Tourismus-Chef Andreas Haller am Mittwoch erklärte.

Entlastung für Wolterdingen

Weil das Parkschwimmbad 2023 wegen der Sanierung noch immer geschlossen ist, war das Freibad in Wolterdingen für drei Tage einzige Anlaufstelle für Badefreunde in Donaueschingen. Pünktlich vor dem Wochenende mit besten Wetteraussichten kann das Bad in Hubertshofen nun aber wieder für Besucherentlastung in Wolterdingen sorgen.