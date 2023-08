Donaueschingen vor 2 Stunden

Spontane Freibadschließung: Warum kann man sich in Hubertshofen nicht mehr abkühlen?

Ferienzeit und endlich wieder Sommerwetter: Just in dieser Zeit schließt die Stadtverwaltung vorübergehend das Freibad in Hubertshofen. Jetzt steht auch der Grund dafür fest.