Aufgrund eines technischen Defekts muss das Freibad in Hubertshofen voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag, 17. August, geschlossen bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung Donaueschingen mit.

Konkreter Grund liegt nicht vor

Die konkrete Ursache konnte Andreas Haller, Amtsleitung Tourismus und Marketing, am Dienstagnachmittag, 15. August, nicht nennen. Die liege ihm aus dem Bad nicht vor. Er hoffe aber, dass die Störung am Donnerstag behoben sei und das Bad am Freitag, 18. August, wieder öffnen könne.

So bleibt in den nächsten Tagen die Möglichkeit, in umliegende Bäder auszuweichen.