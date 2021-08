von Roland Dürrhammer

Während Brokkoli, Mangold, Karotten, rote Beete, Lauch, verschiedene Kohl- und Wurzelgemüse sowie Salate und über 40 weitere regionale Gemüsesorten auf den Äckern des Vereins Baarfood in Überauchen und in Aufen prächtig gedeihen, sind die Tomaten die eindeutigen Verlierer des nassen Sommers in diesem Gartenjahr. Das sagen Claudia Kriz und Julian Brakemeier, die Gärtner des Vereins Baarfood. Im SÜDKURIER-Gespräch bilanzieren die beiden, wie das bislang meist nasse und kalte Gartenjahr 2021 läuft.

„Es gilt bei den Tomaten zu retten, was noch zu retten ist“, schließt sich der Vorsitzende des Vereins Hardy Bisinger an. Die Braun- und Krautfäule sei ein Pilz, der den Tomaten zu schaffen mache.

Verein Baarfood Baarfood ist ein solidarischer Landwirtschaftsverein mit regionalen, saisonalen und biologischen Anbaumethoden. Die Kosten für den Anbau werden gemeinschaftlich getragen und die Ernte wöchentlich gleichmäßig auf alle Mitglieder, die einen Gemüseanteil erworben haben, an drei Stellen in Villingen, Überauchen und Schwenningen aufgeteilt. Risiken von Ernteausfällen werden so auf viele Schultern verteilt. Seit diesem Jahr wird auch Getreide auf einem Feld in Hochemmingen angebaut. Im Herbst 2022 kommen weitere 1,8 Hektar Anbaufläche in Überauchen dazu. 220 Mitglieder hat der 2017 gegründete Verein. Information zum Verein und zur solidarischen Landwirtschaft gibt es auf www.baarfood.de und auf der Homepage des Netzwerks für solidarische Landwirtschaft.

Für die Mitglieder von Baarfood gibt es jetzt zur Erntezeit einen reichhaltigen Gemüsekorb, den sie an den drei Verteilstationen in Überauchen, Schwenningen und in Villingen abholen dürfen. Was und wie viel mitgenommen werden darf, wird von den Gärtnern aufgelistet.

Leon Dannert holt in Urlaubsvertretung seines Vaters das Gemüse in Überauchen ab. Staudensellerie, Lauch, Karotten mit kräftigem Grün, Bohnen, Kohlrabi und Salat stehen nächste Woche unter anderem auf dem Speiseplan. „Da lernt man ganz neue Gerichte kennen. Und was wir nicht brauchen, teilen wir mit der Oma“, sagt Dannert, während er die Bohnen abwiegt.

Über 40 regionale und saisonale Gemüsesorten in Mischbepflanzung wachsen auf dem Acker von Baarfood in Überauchen und in Aufen. | Bild: Roland Dürrhammer

Bis das Gemüse in die Verteilstationen gelangt, ist eine Menge Arbeit erforderlich – und Corona macht die Einteilung der Arbeitseinsätze nicht leichter. Neben den festangestellten Gärtnern nehmen auch die Mitglieder die Hacke in die Hand, zupfen Unkraut und helfen, den Kompost zu verteilen. „Wir haben die Arbeit in Schichten aufgeteilt und es mit einem Ticketsystem, bei dem die Mitglieder ein Ticket lösen konnten, organisiert. Damit hatten wir genau die Anzahl der benötigten Helfer auf dem Acker“, so Bisinger. Auch hätte man so mit Blick auf Corona dokumentieren können, wer zum Arbeitseinsatz dagewesen sei.

Neue Flächen 2022

Seit 2017 gibt es den Verein Baarfood, der mittlerweile 220 Mitglieder zählt. Die Anbaufläche kann nun weiter ausgebaut werden. „Durch die Flurbereinigung im Brigachtal bekommen wir 2022 neue Flächen zur Verfügung gestellt und dadurch erhöht sich die Ackerfläche von 0,65 Hektar auf 2,4 Hektar“, sagt Bisinger. Zudem werde auf einem Feld in Hochemmingen seit diesem Jahr Getreide angebaut.

Tipps für den heimischen Garten Ein paar Gartentipps hat Baarfood-Gärtner Julian Brakemeier, damit im heimischen Beet auch ohne künstlichen Dünger alles gut wächst. Wichtig sei die Regeneration des Mutterbodens. Nicht nur an dessen Substanz zu zehren, sondern dem Boden wieder etwas zurückzugeben, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und weiter aufzubauen, das sei wichtig. „Damit kann man schon beim Unkrautzupfen beginnen, in dem man es, sofern das Unkraut noch keine Samen gebildet hat, nach dem Zupfen nicht wegsammelt, sondern einfach an Ort und Stelle liegen lässt“, rät Brakemeier. Das gleiche gälte bei der Gemüseernte, beim Abschneiden von welken, oder unschönen Blättern: „Das wirkt sich wie eine Flächenkompostierung aus.“ Auch Kompost helfe für ein gutes Bodengefüge. „Gute Erfolge sehen wir beim Einsatz von effektiven Mikroorganismen, die bei einer schnellen Umsetzung organischer Substanzen helfen ein optimales Milieu im Boden zu schaffen“, sagt Brakemeier. Dies sei noch eine Anregung, womit man sich im heimischen Garten beschäftigen könne.

„Der Hauptgedanke mit der Vergrößerung der Ackerflächen ist, bei unserem ressourcenschonenden und bodenschonenden Anbau den jetzigen Anbauflächen Ruhe zu gönnen und diese einmal für eine Weile brachliegen zu lassen. Das Gras, das wir dann selber schneiden, wird als Gründung eingesetzt“, so Bisinger. Auf der gesamten Fläche Gemüse anzubauen sei ehrenamtlich nicht zu leisten.

Positives Brigachtal-Fazit

Der Verein fühlt sich wohl im Brigachtal und erfährt auch große Wertschätzung von allen Seiten. „Absolut positiv ist die Kooperation mit den Landwirten, die uns auch mal bei Bodenarbeiten mit schwerem Gerät aushelfen“, betont der Vereinsvorsitzende.