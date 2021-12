Wegen den aktuell hohen Inzidenzen im Landkreis, aber auch im südlichen Kreisgebiet mit teilweise über 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, haben die Bürgermeister von Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen entschieden, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontakte in öffentlichen Räumen und Einrichtungen in den Weihnachtsferien weitgehend herunterzufahren. Darüber wird in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert.

Es geht um den 20. Dezember bis 9. Januar

Im Zeitraum vom 20. Dezember bis zum 9. Januar werden alle städtischen Turn-, Fest- und Mehrzweckhallen geschlossen, heißt es. Die hohen Inzidenzzahlen in Hüfingen machten es zudem erforderlich, das Familien- und Freizeitbad Aquari vom 20. Dezember bis 9. Januar zu schließen. Auch dort fänden viele Kontakte statt, die über den Jahreswechsel unterbunden werden sollen.

Betroffen von den Hallenschließungen sind alle Veranstaltungen, ob privat oder durch Vereine organisiert, sowie der Proben- und Übungsbetrieb der Vereine. Auch werden die städtischen Hütten über den Jahreswechsel geschlossen bleiben. Notwendige Gremiensitzungen der Gemeinderäte, der Ortschaftsräte, Feuerwehrproben, Schulturnen, Bildungs- und VHS-Kurse sind der Mitteilung zufolge erlaubt.

Die Bürgermeister Markus Keller (Blumberg), Micha Bächle (Bräunlingen) und Michael Kollmeier (Hüfingen) verweisen zudem auf die gültige Corona-Verordnung.

So äußern sich die Bürgermeister „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, sich über die derzeit und während der Weihnachtsferien gültigen Corona-Vorgaben zu informieren und diese umzusetzen. Wir bitten die Nutzer von städtischen Räumlichkeiten und alle Aquari-Kunden um Verständnis und appellieren, auch im privaten Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Nur so können wir die Infektionszahlen reduzieren. Bitte denken Sie auch an die Pflegekräfte in den Kliniken, Altenpflegeheimen und sonstigen Einrichtungen, welche auch während der Weihnachtszeit auf den vollen Intensivstationen der kräftezehrenden Arbeit nachgehen“, werden die drei Rathauschefs in der gemeinsamen Presseerklärung zitiert.

Trotz der Einschränkungen wünschen die drei Südbaar-Bürgermeister den Bürgern alles Gute, ruhige Feiertage und einen schönen Jahreswechsel.