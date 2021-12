Trotz hoher Arbeitsbelastungen und psychischer Herausforderungen entscheiden sich jährlich viele Menschen für den Pflegeberuf. Vier Auszubildende der Pflegefachschule in Donaueschingen sprechen über ihre Leidenschaft für den Beruf, über Corona-Ausbrüche in Altenheimen und eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte.

Fachkräftemangel, Corona-Pandemie und zuletzt auch noch die Debatte um eine Impfpflicht: Selten standen Pflegekräfte so im Mittelpunkt wie in den vergangenen Jahren. Doch trotz hitzigen Debatten und oft hohen Arbeitsbelastungen sind in den