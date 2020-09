Achdorf 28. August 2020, 13:10 Uhr

Wutachbrücke in Achdorf: Firma Neumaier schafft Punktlandung beim Abriss

Der Abriss der Achdorfer Wutachbrücke verläuft planmäßig. Am Freitagmittag war der Abriss der Brücke vollendet, termingerecht, wie Blumbergs Stadtbaumeister Uwe Feucht erklärte. Am Montag beginnt der Abriss der beiden Widerlager, die beiden Pfeiler im Wasser werden saniert, sagte Jan Neumaier von der Firma Neumaier. Froh über den guten Verlauf ist auch Landwirt Stephan Hamburger vom Aussiedlerhof auf der anderen Flussseite. Er muss derzeit einen weiteren Umweg in Kauf nehmen.