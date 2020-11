Um den Blumberger Geschäften in dieser schwierigen Zeit eine Plattform zu bieten, hat sich die Bäckerei Knöpfle etwas Besonderes einfallen lassen. Wo sonst das Café auf Gäste wartet, können die Gäste durch eine Weihnachtswelt, die den Blumberger Geschäften offen steht und von ihnen auch genutzt wird.

Blumberg Überlebenskampf, Unsicherheit und banges Hoffen: So ist die Lage bei Einzelhändlern in der Eichbergstadt Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee kam Nicole Knöpfle bei der Überlegung, wie sie den Leuten im kalten Winter das Anstehen angenehmer gestalten könnte. Im Frühjahr hatten sie eine Schirm-Aktion gegen den Regen. Als sie jetzt nach dem Teil-Lockdown das Café schließen mussten, kam ihr die Idee, den Raum als zweiten Eingang zu nutzen. Vor dem letzten Fenster wurde ein Treppe gebaut, durch das Fenster steigen die Leute ebenerdig in die Weihnachtswelt ein. Sie wollte, dass sich die Besucher wohl fühlen, bis sie an die Reihe kommen.

Geschäfte kämpfen um ihre Existenz

Da sie sah, wie die Geschäfte online kämpfen, um ihre Produkte anzubieten, sandte sie an die Geschäfte eine Email und bot an, ihre Produkte und Flyer bei ihnen auszustellen. Max Kreutter von Chocolate Dreams habe zur Zeit keinen Markt für seine Produkte, das Weinlädele Bäurer in Achdorf habe es schwer, weil der Gampen als Zufahrt von Blumberg gesperrt sei.

Blumberg Wie die neue Postagentur in Blumberg ankommt Das könnte Sie auch interessieren

So finden sich in der Weihnachtswelt neben süßem Weihnachtsgebäck aus der Backstube Knöpfle auch Schokoladen-Kreationen von Chocolate Dreams, Angebote der Metzgerei Zier, vom Weinlädele Bäurer sowie Damenunterwäsche und Dessous von Popcorn. Abgerundet wird das Ganze bisher vom E-Bike-Center Süd mit einem großen roten Deko-Hirsch. Und: „Man kann bei uns auch die Gutscheine erwerben“, erklärt Nicole Knöpfle.

Ihre Philosophie schildert sie in zwei Sätzen: „Unser war wichtig, dass der regionale Standort gestärkt wird. Und da muss man zusammenhalten.“