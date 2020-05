In der Tevesstraße 31 in Blumberg herrscht wieder Geschäftsleben. Am Montag öffnete dort in der Innenstadt die Postagentur, die bis Ende April im Baufachmarkt Knöpfle ihr Domizil hatte. Und in den Räumen der früheren Elektrofirma Müller herrschte gleich Betrieb. Unser Bild zeigt von links Mitarbeiterin Petra Udech, die seit Jahren bei der Post arbeitet, Geschäftsführerin Elisabetta D'aria und Inhaber Andrea D'aria. Bild: Bernhard Lutz

Blumberg Wo in Blumberg früher Elektro-Müller war, ist ab nächsten Montag die Postagentur