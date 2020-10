Am hinteren Buchberghang in der Kernstadt herrscht wieder ein Stück mehr Verkehrssicherheit. Sieben Mitglieder des TuS Blumberg legten am Samstag am Dreieck Scheffelstraße/Feldbergweg/Im Winkel Hand an und schnitten ein mit Büschen und Hecken gepflanztes städtisches Grundstück so zurück, dass alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich jetzt wieder gute Sicht haben.

Insgesamt 21 Arbeitsstunden leisteten die sieben Spieler und Vorstandsmitglieder in ihrem freiwilligen Arbeitseinsatz in städtischen Diensten zum Nutzen der Anlieger und Verkehrsteilnehmer.

Die Mitglieder des TuS Blumberg starten den Heckenschnitt, von links Felix Metz, Marco Hörenz, Marc Stach, Frank Berrer und Andreas Prentki.

Nachdem die Stadtverwaltung auf den neuerlichen Vorstoß von Stadtrat Hermann Zorbach öffentlich bekundet hatte, das sichtbehindernde Gestrüpp am Westende von „Im Winkel“ beseitigen zu wollen, gab es eine überraschende Reaktion des TuS Blumberg.

Freiwilliger Arbeitseinsatz

Spontan erklärte der Vorstand des TuS um den Vorsitzenden Marco Hörenz gegenüber Bürgermeister Markus Keller seine Bereitschaft, in einem freiwilligen Arbeitseinsatz zumindest den Kahlschlag auf der Verkehrsinsel zu übernehmen. Mit Gerätschaften bestens ausgestattet, machten sich Marco Hörenz, Andreas Prentki, Frank Berrer, Fabian Jakob, Felix Metz, Marc Stach und Dennis Schröder ans Werk. Mit zwei Pkw-Anhängern transportierten die Stadtgärtner auf Zeit in mehreren Fahrten das Schnittgut gleich zum Blumberger Wertstoffhof.

Halbzeit beim Heckenschnitt des TuS Blumberg, unser Bild zeigt von links Andreas Prentki, (fast verdeckt) Felix Metz und Marco Hörenz.

Direktanlieger Werner Tholey, vom neuen Straßenbild restlos begeistert, händigte der Arbeitsgruppe spontan einen Obolus fürs anschließende Vesper aus.

Nun wünschen sich die Anlieger, dass die Stadtgärtnerei und der Bauhof vor Beginn der Wachstumsperiode 2021 die gesamten Wurzelstöcke entfernen und die Verkehrsinsel dann mit niederwüchsigem Bodendecker bepflanzen.

Der Heckenschnitt „Im Winkel“ ist nicht der erste, freiwillige Arbeitseinsatz des TuS zugunsten der Stadt. Schon beim Herrichten des Areals um den „Schwarzen Mann“ stellten sich die Fußballer in den Dienst der Stadt.