Erster Hotspot im Kreis

Blumberg wurde im Schwarzwald-Baar-Kreis erster Corona-Hotspot. Nach einer Skiausfahrt mit dem Bus nach Ischgl verhängte die Stadt in Absprache mit dem Gesundheitsamt Mitte März für Riedböhringen eine zweiwöchige Ausgangssperre, dort waren 28 der rund 1000 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Schon nach der Bestätigung des ersten Coronafalls am Sonntag, 15. März, hatte Bürgermeister Markus Keller in Absprache mit den Trägern die Kindergärten und Schulen schon am Montag, 16. März schließen lassen, einen Tag früher als von der Landesregierung in Stuttgart verordnet. (blu)