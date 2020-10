Das Verhalten im Schwarzwaldhof in Blumberg in Sachen Corona ist vorbildlich. Der Schichtleiter hat den krank geschriebenen Mitarbeiter, der wieder zur Arbeit kam und sich unwohl fühlte, sofort zum Arzt für einen Corona-Schnelltest geschickt und damit verhindert, dass der Angestellte in diesem Zustand noch mit anderen Mitarbeitern in Kontakt kam und sie womöglich ansteckte.

Dieses konsequente Verhalten, das bereits mit dem täglichen Messen der Körpertemperatur jedes Beschäftigten beginnt, der das Unternehmen betritt, wünscht man sich auch von den Beschäftigten selbst in ihrem Privatleben. Das Trügerische am Virus SARS-CoV-2 als Erreger der Corona-Krankheit ist, dass es nicht sichtbar und damit für die meisten Menschen nicht fassbar ist.

Die Gefahr lauert im Privatleben

Die größte Gefahr, das zeigt sich auch hier, liegt häufig nicht am Arbeitsplatz, obwohl dort viele mit mehr Menschen in Kontakt kommen als Zuhause. Die große Gefahr lauert im Privatleben, besonders bei Feiern wie Hochzeiten oder wie in diesem Fall bei einer privaten Geburtstagsfeier. Wenn dann beispielsweise noch Alkohol fließt, ist die Gefahr groß, dass die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Hier aufzupassen, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.