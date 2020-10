Blumberger Realschule, Große Pause. Der Schulhof ist durch eine weißrote Kette unterteilt, auf der einen Seite befinden sich die Neuntklässler, auf der anderen Seite die Zehntklässler. Seit dieser Woche müssen hier Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse die Maske auch im Unterricht tragen. Wie sehen sie dies? „Man gewöhnt sich daran“, sagt Neuntklässlerin Hanna Parschau. Sie ist überzeugt, dass es Sinn macht, die Maske zu tragen.

Blumberg Sechs weitere Coronafälle in Blumberg Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Kameradin Letizia lo Porto findet das Tragen der Maske auch gut, manchmal mache es aber keinen Sinn. Am schlimmsten finden die Neuntklässlerinnen die Situation im Sportunterricht: „Da müssen wir keine Maske tragen“, dabei seien im Sportunterricht alle drei neunten Klassen gemischt. „Man probiert auch im Sport, möglichst wenig Kontakte zu haben“ und spiele zum Beispiel Volleyball statt Basketball, schildert Amelie Renz. Unterbinden sollte man nach Ansicht von Dilara Parlak das Mischen von Parallelklassen wie zum Beispiel in den Fächern Religion und Ethik.

Blumberg Die Coronazahlen steigen: Blumberg, Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen reagieren gemeinsam Das könnte Sie auch interessieren

Der Unterricht werde durch das Maskentragen erschwert, schildern die Schülerinnen. „Man versteht im Unterricht manchen nichts wegen der Maske. Dann müssen wir lauter sprechen oder uns durch Handzeichen verständigen.“ Entgangen sei ihnen durch Corona im vorigen Schuljahr das Praktikum zur Berufsorientierung. „Wir hatten keine Chance, unser Praktikum irgendwo zu absolvieren“, so hätten sie auch keine Möglichkeit gehabt herauszufinden, welcher Beruf ihnen liege. Nachvollziehen können die Schülerinnen, dass in der Schule die Futterkrippe für das Pausenvesper geschlossen hat. Wenn sie anstünden, seien alle recht eng zusammen, erklärt Leonie Seeger.

Riedböhringen Von der Corona-Krise hart getroffen: Im Dialog mit den Veranstaltern Das könnte Sie auch interessieren

Realschulrektor Sven Dorn und sein Kollegium müssen zurzeit vieles erklären. „Im Moment läuft alles noch“, sagte er. Doch im Hinblick auf ein drohendes exponentielles Wachstum könne er an die Schüler und an die Eltern nur appellieren, die Vorgaben einzuhalten. Bei den Schülern und bei den Eltern treffe vieles auf Unverständnis, dabei handle es sich stets um Vorgaben von oben. „Leider erhalten wir von den Eltern auch Schuldzuweisungen, wir würden die Kinder gängeln.“ Das sei ein Trugschluss, macht der Schulleiter deutlich: „Die Lehrer würden auch lieber sechs Stunden ohne Maske unterrichten.“ Dorn ist überzeugt, „dass wir vieles richtig gemacht haben.“ So sei die Blumberger Realschule „eine der Schulen, die bisher keine Corona-Infizierten hat.“ Damit dies so bleibt, sei es ein Gebot der Stunde, die jeweiligen Vorgaben schnell umzusetzen.