von Susanne Freitag

Da auch das traditionelle Turmblasen der Stadtkapelle Blumberg vom Turm der katholischen Kirche an Heiligabend entfallen muss, wird das zweite Musikvideo der Kapelle passend am 24. Dezember um 18 Uhr frei geschaltet. Über den Kanal „youtube.stadtkapelle-blumberg.de, den gleichen wie auch schon am 5. Dezember, ist das zweite feierliche Stück zu hören und zu sehen.

Nachdem das erste Video, das am 5. Dezember wurde, schon sehr gut bei der Bevölkerung angekommen ist und 1620 Klicks erhielt, hoffen die aktiven Musiker auch bei den beiden anderen Stücken auf eine hohe Klickzahl.

Sabine Schmieder (rechts) überreichte den beiden Musikern Astrid Heider (oben) und ihrem Gatten Jochen Heider (links) eine süße Adventsübrraschung sowie einen Satz Noten. Die beiden Tubisten der Blumberger Stadtkapelle wohnen in Trossingen und freuten sich sehr über den seltenen Besuch. Bild: Stadtkapelle | Bild: Stadtkapelle

Jeder der Musiker spielt das Video mit seinem Part alleine zu Hause bei sich ein und filmt sich dabei, um die Aufnahme dann an Nicole Münch zu schicken, die alle Videos passend zusammen schneidet und zu einem Titel verarbeitet. „Das ist einen Menge Arbeit, und erfordert viel Geduld und gutes Gehör“, schildert Sabine Schmieder, die Nicole unterstützt. „Aber schließlich sollen sich die Stücke auch nach einem „großen Ganzen“ anhören. Da muss man die einzelnen Stimmen schon gut aufeinander abstimmen“ sagt Schmieder. In einer Online-Vorstandssitzung wurde über die erste Veröffentlichung gesprochen. „Die Resonanz war durchweg positiv“ erzählte der Vorsitzende Andreas Kuntz dem Team.

In dieser Sitzung entwickelte sich auch die Idee, allen Aktiven einen kleinen Weihnachtsgruß in Form eines gebackenen Hefesterns zu überreichen. „Einfach so, dass man in Erinnerung bleibt und auch den Musikern zeigt, dass wir alle zusammen gehören“, erklärt Andreas Kuntz. Dazu kam noch ein Hintergedanke.

Neue Noten von Dirigent Andreas Hirt

Zu der kleinen Leckerei gab es einen Satz neue Noten von Dirigent Andreas Hirt, der den exklusiven Lieferservice dafür ausgenutzt hat. „Mit den neuen Noten können die Musiker schon mal zu Hause üben und sich auf die erste gemeinsame Probe vorbereiten“, sagt Hirt. Schließlich will man, wenn man wieder gemeinsam üben und auftreten darf, mit einem neuen spritzigen Sommerprogramm die Zuhörer wieder Live begeistern. Und darauf freuen sich alle schon sehr.