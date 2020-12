Musik hat im Leben von Andreas Kuntz einen hohen Stellenwert, er stammt aus einer musikalischen Familie. Schon als Grundschüler lernte er Flügelhorn und spielte nach kurzer Zeit in der Stadtkappelle Blumberg mit. Sein Vater Wolfram Kuntz war Vorsitzender der Stadtkapelle und Mitbegründer der Musikschule. Jetzt ist Sohn Andreas selbst Vorsitzender und führt die Kapelle, die zu den Aushängeschildern des Schwarzwald-Baar-Kreises zählt, zusammen mit der ebenfalls neuen zweiten Vorsitzenden Manuela Burger.

Eigentlich wäre im Frühjahr das erste Konzert unter ihm folgen sollen, dann kam Corona. „Uns hat der Lockdown im Frühjahr dreifach getroffen“, schildert er. Auf der Arbeit stellte sich die Frage, ob man ins Homeoffice musste, die privaten Kontakte musste man einschränken. Besonders getroffen habe es sie mit unserem Hobby, der Blasmusik und der Stadtkapelle.

Neuer Dirigent

„Mit Andreas Hirt hatten wir einen neuen Dirigenten und ein interessantes Programm für unserer Frühjahrskonzert eingeprobt.“ Alles war geplant, am 4. April hätte sein Einstiegskonzert geben sollen. „Doch nach dem Lockdown konnten wir auch nicht mehr proben, weil die Scheffelschule die Aula auch selbst nutzte.“ Da sie kein festes Sommerprogramm hatten, machte es ihrer Meinung nach auch wenig Sinn, im Freien zu proben.

Viele Überlegungen: In vielen Online-Sitzungen haben wir überlegt, was wir tun können. So entstand die Idee mit dem Herbstfest auf dem Marktplatz. Das war mit der Stadt voll abgesprochen unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften und Abstands-Regelungen, es hätten maximal 20 Leute gleichzeitig in den abgesperrten Festbereich kommen können. Doch kurz davor stieg die Zahl der Infizierten wieder an, so mussten wir auch das Herbstfest absagen.

An Fastnacht hatte die Stadtkapelle ihren letzten gemeinsamen Auftritt. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Stadtkapelle Blumberg

Wie geht es weiter? Nach Ansicht von Andreas Kuntz wird auch bis Mitte nächsten Jahres kaum ein reguläres Konzert in einem Gebäude stattfinden können. Das ist nun eine gewisse Kreativität gefragt, wir müssen nach anderen Orten und anderen Formen eines Konzerts nachdenken.

Sicherheit: „Extrem wichtig ist mir die Sicherheit: die Sicherheit der Musiker, von denen einige selbst zur Risikogruppe, und die Sicherheit des Publikums.“ Für Andreas Kuntz steht die Sicherheit an erster Stelle.

Zukunft: Wohin soll sich die Stadtkapelle entwickeln? Mit dem Doppelwechsel sei es erst einmal Aufgabe, den neuen Dirigenten zu etablieren, um die musikalische Qualität und Stabilität zu sichern. „Wir hatten immer wieder Höhepunkte ins Auge gefasst“, mehr will er im Moment aber noch nicht verraten.

Ausgleich: „Musik ist für mich ein Ausgleich. Er mag es, mit der Musik anderen Menschen Freude bereiten zu können. „Die Aktion, die jetzt kommt, ist auch wieder ein Lichtblick für mich. Weil wir dann wieder etwas musikalisch tun.“