Mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung zeigt die Stadtkapelle Blumberg, dass es sie auch noch gibt. Auf ihrem Youtube-Kanal wird genau am 6. Dezember, dem Nikolaustag, um 18 Uhr eine Videopremiere stattfinden. Dann kann man das erste von drei Videos der Stadtkapelle anschauen.

Drei Titel eingespielt

Da man in dieser Zeit möglichst auf persönliche Kontakte verzichten sollte, hat sich die Stadtkapelle Blumberg für die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes überlegt. So haben die Musiker, jeder für sich zu Hause, insgesamt drei Titel eingespielt, die passend zum Nikolaustag sowie an Heiligabend und an Silvester über den Youtube-Kanal angeschaut werden können.

Die Idee dazu hatte das eigens gegründete Kreativteam, bestehend aus einigen Mitgliedern der Stadtkapelle, das sich währen der Coronazeit über die Umsetzung von „Veranstaltungen“ kümmert. Auf einer Online-Sitzung entstand dann die Idee, drei Titel aus dem Repertoire der Stadtkapelle einzuspielen und diese dann als Video zu Nicole Münch zu schicken. Zusammen mit Sabine Schmieder sammelte sie die Beiträge, gemeinsam schnitten sie die Einspielungen zu einem Video zusammen.

Auf diesem Wege können die aktiven Musiker wenigstens virtuell zusammen musizieren, wenngleich die letzte gemeinsame Musikprobe schon wieder einige Wochen zurück liegt. Doch diese vier Wochen der gemeinsamen Probe im September sind noch vielen Musikern in positiver Erinnerung, so dass man in Zukunft wieder auf diese gemeinsame Zeit hoffen darf.

Neuer Dirigent gefordert

Keinen leichten Stand dabei hat auch der neue Dirigent Andreas Hirt, der seit seinem Amtsantritt vor fast einem Jahr noch kein Konzert mit den Musikern gespielt hat. Dennoch haben die Musiker gute Ideen, wie man im kommenden Jahr Konzerte umsetzen kann, wo sowohl der neue Dirigent wie auch der neue Vorsitzende Andreas Kuntz der Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Doch bis dahin können nicht nur die drei neu eingespielten Stücke auf Youtube angeschaut werden, sondern auch viele andere Konzertstücke aus vorherigen Jahren. Neben den Frühjahres- und Herbstkonzerten sind auch die Highlights aus „Magic Night of Music“ dort zu sehen.

Zur Person Andreas Kuntz stammt aus einer musikalischen Blumberger Familie. Sein Vater Wolfram Kuntz war ebenfalls Vorsitzender der Stadtkapelle und Mitbegründer der Musikschule. Andreas Kuntz lernte schon als Grundschüler Flügelhorn und spielte nach kurzer Zeit in der Stadtkappelle mit. Seine theoretische Ausbildung erhielt er beim heutigen Ehrendirigenten Paul Merz, die praktische Ausbildung erhielt er durch Musiker der Stadtkapelle. Zwischendrin spielte er Trompete und Baritonhorn, dann erlernte er autodidaktisch Schlagzeug, das er heute noch spielt. Inzwischen spielt auch sein Sohn Sebastian mit, auch Schlagzeug. Seine Frau Sabine spielt in der Stadtkapelle das Waldhorn. Tochter Katharina lernt Querflöte. Rund 40 Jahre spielt Andreas Kuntz schon in der Stadtkapelle mit. Schon lange übernahm er auch Verantwortung: als Jugendvertreter, Kassenprüfer und Ausbilder. Im Januar wurde er Nachfolger von der Vorsitzenden Angelika Sedlak. (blu)