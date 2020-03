Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Blumberg steht dieses Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen: Es ist das erste Konzert unter dem neuen Dirigenten Andreas Hirt, dem Nachfolger Michael Jerg, der 32 Jahre den Taktstock schwang. Die Musiker sind schon intensiv am Proben, bei den Aktiven spielt nun auch ihr bisheriger Dirigent mit.

Es gebe wieder ein anspruchsvolles Programm, heißt es. Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle am 4. April beginnt um 20 Uhr in der Blumberger Stadthalle. Karten im Vorverkauf gibt es bei Optiker Olbrich in Blumberg, Telefon 07702 2485, bei Claudia Sausen, Telefon 07702/9883 oder per Email unter kartenvorverkauf@stadtkapelle-blumberg.de.

Die Stadtkapelle Blumberg zählt seit vielen Jahren zu den Aushänge-Orchestern im Blasmusikverband Schwarzwald Baar.