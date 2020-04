Die Krise zeigt den wahren Charakter. So lautet ein Zitat, das dieser Tage sicher oft zu hören. Das ist besonders schön, weil es sich in der Region vor allem darauf bezieht, wie die Menschen sich gegenseitig helfen. Statt sich dem Schicksal hinzugeben wird geschaut, wie ihm am Besten begegnet werden kann.

Südbaar handelt

Ein Beispiel dafür sind die Zusammenschlüsse von Händlern und Gastronomen, die sich auf der Baar gebildet haben. So etwa auch das Portal „Südbaar handelt“, mit teilnehmenden Händlern und Gastronomen aus Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg. „Wir wollten hier in der Region auch so etwas anbieten, wie es anderswo schon bestand. Innerhalb von zwei Tagen konnten sich die Leute auf der Plattform anmelden“, erklärt Alexandra Bouillon. Die Blumberger Wirtschaftsförderin ist Ansprechpartner und logistischer Knotenpunkt der Plattform.

Unterstützung aus Wellpappe

Kurz nachdem „Südbaar handelt“ an den Start ging, kam die Nachricht, das Bräunlinger Unternehmen Straub Verpackungen will helfen. 5000 Versand-Verpackungen aus Wellpappe hat der Betrieb der neuen Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir setzen voll auf die Region und können schnell etwas beisteuern, das auch gebraucht wird“, erklärt Straub-Marketingchef Patrick Gemeinder.

Alexandra Bouillon von „Südbaar handelt“ gibt am Blumberger Rathaus kostenloses Verpackungsmaterial an Händler aus. Das kommt von Straub Verpackungen. | Bild: Südbaar handelt

Verteilung über die Rathäuser

Rasch wird ein Teil Lagerware aus Stuttgart zurück auf die Baar geholt, schnell stehen die Verpackungen zur Verfügung. Bereitgestellt werden sie beim Straub-Lager, die Bauhöfe der Gemeinden holen es dann ab, über die Rathäuser wird es weiter verteilt. Es handle sich um spezielle Versandverpackungen, etwa in der Art eines Schuhkartons. Eine große Hilfe für viele Händler, die auf einen Versandhandel und entsprechendes Verpackungsmaterial nicht eingestellt sind, so Bouillon.

„Südbaar handelt“ habe mit 80 Teilnehmern gestartet, mittlerweile seien es 150. „Es ist auch dazu da, in dieser Zeit einen Anker zu geben“, sagt Bouillon. Vorerst sie die Plattform eine temporäre Aktion.