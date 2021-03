Ganz so überraschend ist der Wahlausgang in Blumberg nicht. Es gibt drei Verlierer: die CDU, die SPD und die AfD. Und es gibt einen Gewinner: die FDP. Den Liberalen spielte ein Thema in die Hände: die geplanten Windparks Länge und Blumberg. Kandidat Niko Reith, aber auch Spitzenkandidat Hans-Ulrich hatten sich nicht nur dieses Jahr gegen den Ausbau der Windkraft und namentlich gegen die genannten Windparks ausgesprochen.

In Hondingen Stimmenanteil mehr als verdoppelt

In Hondingen, neben Riedöschingen einer der beiden dem Vorhaben am nächsten gelegenen Blumberger Stadtteile, konnte Reith sein Ergebnis mit 24,59 Prozent gegenüber 2016 (11,3 Prozent) mehr als verdoppeln. In Riedöschingen verlor er dagegen mit 12,06 Prozent etwas gegenüber den 16,2 Prozent bei der letzten Wahl.

Blumberg Landtagswahl in Blumberg: Verluste für SPD und CDU, starker Zuwachs für die FDP, Grüne halten, die AFD verliert leicht

Für die CDU sind die 33,22 Prozent für den langjährigen Abgeordneten und Minister Guido Wolf deutlich besser als der landesweite Absturz der Partei. Die SPD ist mit 6,74 Prozent hier im freien Fall. Die große Frage lautet: Wer hat alles die AfD gewählt? Die Inhalte und Ziele der Partei sind bekannt, die trotzdem noch 14 Prozent alle als Protestwähler abzutun, wäre eine fatale Verharmlosung.

