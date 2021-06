Im Panoramabad sah man am Mittwoch zufriedene Gesichter. Die Abnahme der Freizeitanlage für die kommende Saison erfolgte reibungslos, Hygiene-Kontrolleur Dietmar Flaig vom Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigte sich mit der rundweg zufrieden. Alles stimmte, die Ergebnisse der aktuellen Wasserproben und die Technik, die gesamte Anlage. „Das Panoramabad Blumberg steht sehr gut da, es ist eine sehr schöne Anlage, es steckt viel Engagement dahinter“, sagte Flaig.

Wasserwerk im Einsatz

Das ist auch dem Team im Wasserwerk um Leiter Markus Fricker und Heinz Fricker zu verdanken, die im Bad beide für die Filtertechnik zuständig sind. Auf rund 200 Arbeitsstunden alleine im Vorfeld schätzt Wassermeister Markus Fricker ihren Aufwand. Hygienisch ist alles in Ordnung, im Lauf der Saison machen wir wieder Stichproben, erklärte Hygiene-Kontrolleur Dietmar Flaig. Dabei werden die wichtigen Faktoren im Bad während der Saison ständig überwacht. Dreimal täglich entnimmt der Bademeister aus den Becken eine Wasserprobe und kontrolliert sie unter anderem auf den pH-Wert und den Chlor-Gehalt.

Sie ziehen an einem Strang, links Danny Voigt, Geschäftsführer des neuen Badpächters Pooltrend, und Dietmar Flaig vom Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis, vorne rechts Heinz Fricker vom Wasserwerk und dahinter Blumbergs Wassermeister Markus Fricker. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Zufrieden war auch Danny Voigt, Geschäftsführer des neuen Badbetreibers Pooltrend mit Sitz in Alpirsbach. „Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Pooltrend klappt wunderbar, wir konnten viele Arbeiter übernehmen.“ Die Anlage sei sehr gepflegt. Das Hygiene-Konzept steht, es dürfen maximal 480 Besucher gleichzeitig in das Bad, die Laufwege sind ausgeschildert, und die Becken: In das Nichtschwimmer dürfen bis zu 88 Personen, das seien vier Quadratmeter pro Besucher, so Danny Voigt, in das Schwimmbecken dürfen bis zu 50 Badegäste gleichzeitig, bei dann zehn Quadratmetern pro Person.

Der Eintritt ist nur durch Online-Buchung möglich, Tickets gibt es unter https://www.stadt-blumberg.de/panoramabad-ticketsystem. Wer nicht online buchen kann, kann Tickets in der Touristinfo kaufen, Telefon 07702/51200.