In den Becken im Blumberger Panoramabad glitzert das Wasser in der Sonne, am Samstag startet Blumbergs beliebte Freizeiteinrichtung in die neue Saison. Klaus Keller aus Ewattingen erledigt am Dienstag und Mittwochvormittag Restarbeiten wie die Siffons säubern. Am Mittwochfrüh wird er mit einem großen Sauger auch noch einmal das Wasser in den Becken säubern, denn um 10 Uhr ist am Mittwoch die Abnahme durch das Gesundheitsamt.

So funktioniert der Eintritt in der Regel: Der Badegast hat sein Ticket auf dem Handy oder Smartphone, die Kassiererin scannt den QR-Code beim Eintritt und ebenso wieder beim Austritt. Archivbild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Klaus Keller gehört zum Team der Firma Pooltrend aus Alpirsbach, die das Panoramabad gepachtet hat. Der bereits 74-jährige Rentner stammt aus Ewattingen, sein Alter sieht man ihm nicht an. Fit hält er sich durch Sport, vor allem durch viel Fahrradfahren. Er habe schon früher immer wieder im Blumberger Freibad ausgeholfen, sagt er im persönlichen Gespräch und sei jetzt fest bei der Firma Pololtrend angestellt.

Zu Pooltrend hat Klaus Keller bereits über Ewattingen Kontakt, da das Unternehmen aus Alpirsbach auch das dortige Hallenbad gepachtet habe. Klaus Keller verwaltet das Ewattinger Hallenbad, bietet die ganzen Schwimmkurse an und montags die Wassergymnastik. Auch das hält ihn fit.

Im Panoramabad laufen auch im Kiosk die Vorbereitungen um Pächterin Claudia Ponzetta.

Beibehalten wird das Buchungssystem, das sich im vorigen Jahr bewährt hat. Sprich, wer das Freibad genießen will, muss sich zuvor ein Ticket buchen, online oder mit Hilfe der Touristinfo. Hier erhielten Menschen, die Hilfe benötigten, Unterstützung in der Familie oder Freunde, zum Beispiel Großeltern durch die Enkel.

Öffnungszeiten:

Juni: Montag bis Sonntag 12 bis 19 Uhr

Juli, August: Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag 09.30 bis 20 Uhr

Dienstag, Donnerstag (Frühschwimmen) 7.30 bis 20 Uhr

September: Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag 09.30 bis 19 Uhr

Dienstag, Donnerstag (Frühschwimmen) 7.30 bis 19 Uhr

Frühschwimmen: Dienstags und Donnerstags wird das Panoramabad für Frühschwimmer ab

7.30 Uhr geöffnet. Das Frühschwimmen findet nicht an Feiertagen statt.