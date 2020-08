Wandern ist in, und um den Wanderern im Raum Blumberg etwas Besonderes zu bieten, steht seit Mittwoch oberhalb des Wellblechwegs von Achdorf nach Fützen eine besondere Bank. Es ist die Schnittstelle des Wasserweltensteigs, der von den Triberger Wasserfällen zum Rheinfall nach Schaffhausen führt, mit dem Schluchtensteig. Von der Bank aus hat man ein schönen Blick auf Achdorf inmitten der grünen Wiesen, man spürt und riecht den Puls der Natur.

Blick auf Achdorf

Die circa 2,60 Meter breite Bank, ist eine Spezialanfertigung der Schreinerei Widmann aus Neudingen für den Wasserweltensteig. Sie bietet vier Personen Platz. Bestimmte Holzelemente sind so gefertigt und angeordnet, dass sie als Armlehne, als kleines Tischchen oder als Kindersitz benutzt werden können. „Es geht auch um Kommunikation“, schildert Schreiner Jens Heide von der Schreinerei Widmann in Neudingen, der die Bank konstruiert hat.

Blumberg Blumbergs Bürgermeister rät dringend davon ab, Risikogebiete zu besuchen Das könnte Sie auch interessieren

Entstanden ist ein Metall-Gestell aus Aluminium und Stahl, die Sitzfläche besteht aus zahlreichen Holzwerkstoffplatten. „Es ist ein witterungsbeständiges Material, das sofort wieder trocknet, wenn es einmal geregnet hat“, schildert der Schreiner.

Landrat initiierte den Fernwanderweg

Mit dem von Landrat Sven Hinterseh initiierten Wasserweltensteig soll das Thema Wasser in den Schwarzwald gebracht werden, dies hat Schreiner Jens Heide bei der Konstruktion berücksichtigt. Die Holzelemente sind so angeordnet, dass sie die Wellen des Wasser und Farben des Wassers wiedergeben.

Wandern mit Genuss Mit diesen neun Wandertouren durch die Region können Sie die heimische Natur hautnah erleben Das könnte Sie auch interessieren

Die Intention im Landratsamts des Schwarzwald-Baar-Kreises war es, an einem Etappenziel einen Hinweis zu geben, erklärte Marion Reith von der zuständigen Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus. In den nächsten zehn Jahren, so verriet sie, seien noch weitere Attraktionen für den Wasserweltensteig geplant.

Blumberg Schwarzwaldverein sorgt für Wanderfreuden im Corona-Modus Das könnte Sie auch interessieren

In Blumberg steht die vierte Bank nach dem Brend, der Linachtalsperre und dem Kirnbergsee. Den Blick von der Blumberger Bank auf Achdorf und die Streuobstwiesen findet Schreiner Jens Heide, der alle Bänke konzipiert hat, besonders schön.

Wandern mit Genuss Genießen Sie die Landschaft am WasserWeltenSteig und sichern Sie sich Ihre Wanderkarte Das könnte Sie auch interessieren

„Für Blumberg ist das eine Aufwertung“, betonte Bürgermeisterstellvertreter Rainer Gradinger, mit dem Wasserweltensteig wurde die Eichbergstadt „schon zum zweiten Mal Etappenort“ eines zertifizierten Premium-Weitwanderwegs neben dem Schluchtensteig. Die Bank zum Verschnaufen mache an dieser Stelle Sinn, beginne hier doch mit mehr als 25 Kilometern längste und schwierigste Etappe des Wasserweltensteigs auf dem Siblinger Randen zum dortigen Randenhaus. Besonders freute Gradinger, dass einige grün gestaltete Holzelemente die Farben Blumbergs wiedergeben.