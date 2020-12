Fans der Blumberger Stadtkapelle können sich freuen: Am Silvesterabend geht um 18 Uhr das dritte Musikvideo der Blumberger Stadtkapelle ­online. Zu sehen und zu hören ist es über den Kanal youtube.stadtkapelle-blumberg.de, den gleichen Kanal wie auch schon am 5. und 24. Dezember. Die Musiker haben ihren Part jeweils einzeln eingespielt und per Video aufgenommen und dann alles zusammengemischt.

Nach den guten Resonanzen auf ihre ersten beiden Videos, die am 5. Dezember und an Heiligabend online gestellt wurden, hoffen die Musiker um den Vorsitzenden Andreas Kuntz und den neuen Dirigenten Andreas Hirt wieder auf viele Clicks.