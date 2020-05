Mit Spannung erwarten die Verantwortlichen der Musikschule Blumberg die morgige Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dann geht es auch darum, ob für die außerschulischen Bildungs- und Kultureinrichtungen eine Öffnung des bisherigen Beschränkungen erfolgen kann.

Michael Jerg, der die Musikschule mit mehr als 300 Schülern seit 1993 leitet, und die Verantwortlichen des Trägervereins Musikschule Blumberg e.V. hoffen, dass die beliebte Einrichtung möglichst bald wieder den Weg zurück zur Normalität beschreiten kann.

„Seit das coronabedingte Kontaktverbot ausgesprochen wurde, haben wir keinen aktiven Unterricht mit den Schülern machen können“, schildert Michael Jerg. Ein großes Lob gilt den Eltern, die die Zeit zusammen mit ihren Kindern überbrückt und Verständnis für die derzeitige Situation gezeigt hätten. „Wo es gewünscht wurde, haben wir auch den online-Unterricht praktiziert.“ Dies, so führt Jerg aus, sei aber auf keinen Fall eine Dauerlösung. „Natürlich würden wir lieber heute als morgen wieder aktiv unterrichten.“

Jerg und sein Team hoffen deshalb darauf, dass bei der nächsten Telefonkonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch auch Lockerungen für den Bereich der Kultur und Musikschulen ausgesprochen werden, die dann auch das Land Baden-Württemberg umsetzen sollte. Insbesondere, so erläutert der Musikschulleiter, wäre es wichtig, die Corona-Anordnung des Landes Baden-Württemberg, die bislang die Nutzung schulischer Gebäude bis 15. Juni für außerschulische Zwecke untersagt, zu ändern. Das Hausrecht der Kommunen sei hier durch die Anordnung des Landes eingeschränkt.

„Natürlich sind wir unglücklich über die Situation. So etwas haben wir noch nie erlebt.“

Doch Michael Jerg hat eine klare Priorität: „Es geht primär nicht in erster Linie um die sozialen Bedürfnisse und das soziale Leben, es geht vordringlich um den Schutz unserer Kinder und der Bevölkerung.“ Von dieser Warte aus habe er großen Respekt für Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin wie auch vor Ort für Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, die wegen der Gefahr durch das Coronavirus unangenehme Entscheidungen treffen müssen.

Und die Entscheidungen wirken sich vor Ort aus. Auch das Vorstandsteam der Musikschule und der Leiter stehen vor weiteren unangenehmen Entscheidungen. „Wenn wir ab nächster Woche nicht unterrichten können, sind wir leider gezwungen, den Musikschulbetrieb einzustellen und für die Musiklehrer Kurzarbeit zu beantragen.“ Für die Schüler und ihre Eltern würde das bedeuten, dass keine Beiträge mehr erhoben würden. Dieser für alle Beteiligten unglückliche Zustand müsste dann so lange aufrecht erhalten werden, bis eine Freigabe vom baden-württembergischen Kultusministerium erfolge.

Insgesamt zeigt der Musikschulleiter sich optimistisch, dass der Betrieb in absehbarer Zeit wieder im normalen Modus aufgenommen werden kann. Gerne werden bereits jetzt schon Anmeldungen für das neue Schuljahr entgegengenommen. Kontakt: Michael Jerg, Tel. 07707/9165, Email michael-jerg@gmx.de.

Appell des Musikrats



Vor der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel am 6. Mai apppelliert der Deutsche Musikrat in einem offenen Brief vom 4. Mai an die Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten, ein verantwortungsvolles Musikleben wieder ermöglichen. Auch für den Musikbereich gebe es mittlerweile intelligente Lösungsvorschläge für Hygiene-Konzepte, auf deren Basis eine Wiederinbetriebnahme vieler Institutionen möglich sei, schreiben Präsident Professor Martin Maria Krüger und Generalsekretär Professor Christian Höppner. In dem Brief heißt es: „Unter der nahezu kompletten Schließung der Orte, an denen Musik erklingt beziehungsweise vermittelt wird, leiden nicht nur 13 Millionen Menschen der Amateurmusikszene und eine Million Menschen in der professionellen Musikszene, sondern auch deren Publikum.“ Zu kurz komme in der politischen Diskussion um Öffnungsstrategien neben der Systemrelevanz der Kultur- und Kreativwirtschaft ihre wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland. Sie trage mit rund 100 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung erheblich zur Wirtschaftsleistung unseres Landes bei – gleich nach der Automobilindustrie und vor der Chemischen Industrie, den Energieversorgern und den Finanzdienstleistern. Viele Menschen im Musikleben stehen derzeit vor großen Existenzsorgen und fragen sich verzweifelt, wie es weitergehen soll. (blu)