von Christiana Steger

In einem gemeinsamen Vorspiel stellten die beiden Klarinetten-Lehrerinnen der Musikschule Blumberg, Natascha Singer und Tamara Groß, ihre Schülerinnen und Schüler vor. Weihnachtlich geprägt waren die Musikstücke und mit hörbarer Begeisterung spielten die jungen Musiker das Nikolauslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, das beliebte „Kling Glöckchen“ und eine ansprechende Variation über „Jingle Bells.“

Blumberg Freude über Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze Das könnte Sie auch interessieren

Die Musikschüler, die zum Teil erst seit Schuljahresbeginn Klarinettenunterricht haben, spielten in unterschiedlich besetzten Duos und wurden am Klavier oder mit der Klarinette von der jeweiligen Lehrerin begleitet. Ein Klezmer-Stück, solo gespielt, erinnerte an folkloristisch traditionelle jüdische Musik und der „Entertainer“ überzeugte charmant und witzig. „Jim Knopf„ meldete sich musikalisch zu Wort und sicher und selbstbewusst stellten zwei junge Musiker die Insel mit den zwei Bergen vor.

Kinder überzeugen mit ganz viel Spielfreude

Breit angelegt dann das im Duo gespielte Musikstück „Orientalisch“ und der rhythmische „Manhattan-Rag“. Ebenso wie beim anspruchsvollen Stück „Duo“ wurden hier die Spielerinnen, die schon länger Unterricht haben, jeweils von der Lehrerin begleitet. Eine gelungene kleine musikalische Stunde, bei der die Musikschüler mit Übungsfleiß, Gefühl und hörbarer Spielfreude überzeugten und viel verdienten Beifall bekamen.